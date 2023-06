Rząd przyjął projekt budżetu na 2024 rok. Przewiduje inflację 6,6 proc.

Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2023, zakładające wzrost PKB na poziomie 3 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 6,6 proc., wynika z wypowiedzi minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

– Prognozujemy na ten rok wzrost gospodarczy na poziomie 0,9 proc., ale 2024 rok to już dobre wiadomości: przyśpieszenie gospodarki do 3 proc., to przede wszystkim skutek spadającej inflacji, to powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, to też polepszenie nastrojów konsumentów w dłuższej perspektywie, także przewidywane w związku ze spadającą inflacją niewielkie złagodzenie polityki pieniężnej – powiedziała minister Magdalena Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

Szacowany wskaźnik średniorocznej inflacji ujęty w założeniach budżetowych na 2024 r. to 6,6 proc. Planowany jest wyraźny wzrost inwestycji publicznych i prywatnych.

– Wyraźny wzrost inwestycji publicznych w 2023 r., w tym zwiększenie obronności kraju, a w kolejnych latach dynamika inwestycji prywatnych i publicznych będzie rosnąć na to wpływ będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, także spadający w dłuższej perspektywie koszt kapitału – powiedziała minister.

Nowelizacja budżetu państwa na 2023 rok

Jednocześnie w Sejmie na rozpoczętym 13 czerwca posiedzeniu, obradowana będzie nowelizacja ustawy budżetowej na 2023 rok, wraz z ustawą okołobudżetową. O szczegółach mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

– Opiera się on w dużej mierze na porozumienia, które zostało podpisane ze związkowcami z Solidarności. Dotyczy to m.in. dodatkowych wypłat dla nauczycieli, dodatkowego funduszu płacowego dla pracowników budżetówki, który trafi do pracowników we wrześniu – wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Müller.

– Ustawa, która będzie procedowana, realizuje te porozumienia. Są tam również przedłużenia tzw. emerytur pomostowych. Jedna z największych pozycji w ten nowelizacji, to dodatkowe środki dla jednostek samorządu terytorialnego. To ponad 14 mld złotych, które w ramach zasady zrównoważonego rozwoju trafią do samorządów jeszcze w tym roku – dodał rzecznik.

Czytaj też:

Rząd znowelizował budżetCzytaj też:

Budżet zyskuje na dywidendach. Spółki Skarbu Państwa z rekordową kontrybucją