Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Minister Maląg podała kwotę

Spełniamy obietnice złożone Polakom, które dotyczyły również zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj przyjęliśmy propozycje podniesienia płacy minimalnej oraz założenia budżetowe na przyszły rok. Zbudowaliśmy solidny fundament pod mocny wzrost gospodarczy w Polsce – powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szczegóły projektu ustawy budżetowej na 2024 rok przedstawił wraz z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską i minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg.

Waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku

Poza informacjami o podwyżce płacy minimalnej, stawki godzinowej i innymi szczegółami projektu ustawy, minister Marlena Maląg wskazała także informacje ważne dla emerytów i rencistów. Rząd zakłada przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem 112,3 proc., poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.



– Dzisiaj na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc. – powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej. – Cały koszt, czyli inwestycja w naszych seniorów, łącznie z waloryzacją trzynastej i czternastej emerytury, będzie to ponad 43 mld zł – dodała. W 2023 r. waloryzacja rent i emerytur wynosiła 14,8 proc.

Projekt budżetu na 2024 r. przyjęty

Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2024, zakładające wzrost PKB na poziomie 3 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 6,6 proc., wynika z wypowiedzi minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

– Prognozujemy na ten rok wzrost gospodarczy na poziomie 0,9 proc., ale 2024 rok to już dobre wiadomości: przyśpieszenie gospodarki do 3 proc., to przede wszystkim skutek spadającej inflacji, to powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, to też polepszenie nastrojów konsumentów w dłuższej perspektywie, także przewidywane w związku ze spadającą inflacją niewielkie złagodzenie polityki pieniężnej – powiedziała minister Magdalena Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

Szacowany wskaźnik średniorocznej inflacji ujęty w założeniach budżetowych na 2024 r. to 6,6 proc. Planowany jest wyraźny wzrost inwestycji publicznych i prywatnych.

– Wyraźny wzrost inwestycji publicznych w 2023 r., w tym zwiększenie obronności kraju, a w kolejnych latach dynamika inwestycji prywatnych i publicznych będzie rosnąć na to wpływ będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, także spadający w dłuższej perspektywie koszt kapitału – powiedziała minister.

