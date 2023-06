Inflacja w USA przestaje być problemem. Znamy najnowsze dane

Inflacja w Stanach Zjednoczonych spadła do 4 proc. Amerykański bank centralny powoli zbliża się do celu inflacyjnego i nic nie wskazuje na to, by na jutrzejszym posiedzeniu rezerwy federalnej zapadła decyzja o podniesieniu stóp procentowych.

Zgodnie z oczekiwaniami większości ekonomistów inflacja w USA spadła do równo 4 proc. Inflacja bazowa także spadła i wyniosła w maju 5,3 proc. Spadki oznaczają, że amerykański bank centralny jest coraz bliżej osiągnięcia celu inflacyjnego. Co zrobi Fed? W środę odbędzie się posiedzenie amerykańskiego banku centralnego. Większość ekonomistów jest zdania, że nie należy oczekiwać żadnego ruchu związanego z podwyżką czy obniżką stóp procentowych. "Nie ma tu nic, co pchnęłoby jutro Fed do reakcji stopami. Podwyżka wyparuje z oczekiwań" – piszą na Twitterze analitycy mBanku, komentując najnowsze dane z USA. "Raczej za mało, aby przekonać jutro rezerwę federalną do podwyżki, ale wystarczająco, aby komunikowali podwyżkę na lipiec" – pisze Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Inflacja w USA Majowa obniżka inflacji to już 11. spadek z rzędu. W kwietniu wskaźnik wzrostu cen wyniósł 4,9 proc. wobec 5 proc. odnotowanych w marcu i 6 proc. w lutym tego roku. Inflacja w USA to w ostatnim czasie najważniejsza dana ekonomiczna świata, która może znacząco wpłynąć na zachowanie rynków finansowych w najbliższym okresie. Od odczytu zależy, jakie decyzje będzie podejmować amerykański bank centralny. Przypomnijmy, że na początku maja Fed zdecydował o podwyżce stóp procentowych o 25 pkt bazowych. Tym samym przedział stopy funduszy federalnych znalazł się na poziomie 5-5,25 proc., najwyższym od 16 lat. Rezerwa Federalna zasygnalizowała jednak, że w najbliższym czasie dalszych podwyżek stóp nie będzie. W oświadczeniu Fed zabrakło bowiem – obecnej w poprzednich komunikatach – formuły, iż należy spodziewać się konieczności dalszego podnoszenia stóp.

Czytaj też:

Rząd przyjął projekt budżetu na 2024 rok. Przewiduje inflację 6,6 proc.Czytaj też:

Rząd przedstawił propozycję płacy minimalnej w 2024 r. Powyżej 4000 zł