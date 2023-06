Umowa zbożowa z Rosją. Putin znów grozi jej zerwaniem

Jak podaje Bloomberg, Putin po raz kolejny zagroził zerwaniem umowy, na mocy której stworzono bezpieczne korytarze do eksportu ukraińskiego zboża z portów na Morzu Czarnym. Rosyjski przywódca powiedział, że zgodził się na nią w interesie sojuszników Rosji z Afryki i Bliskiego Wschodu. Chciał też doprowadzić w ten sposób do zniesienia sankcji na rosyjskie rolnictwo. „Po raz kolejny zostaliśmy oszukani. Myślimy teraz o tym, jak możemy wyjść z tej tak zwanej umowy zbożowej” – powiedział Putin.

Umowa zbożowa

W zeszłym roku zawarto porozumienie o utworzeniu korytarzy eksportowych dla ukraińskich statków ze zbożem, w którym przewodniczyła ONZ i Turcja. W maju porozumienie zostało przedłużone o dwa miesiące.

Ukraina oskarża Rosję m.in. o powolne kontrole, które blokują eksport towarów, oraz o wstrzymanie ruchu w porcie Piwdennyj, który był objęty umową zbożową. Z kolei Rosja twierdzi, że nie może eksportować do tego portu amoniaku przy pomocy rurociągu, co także było przedmiotem umowy. To nie pierwszy raz, kiedy Moskwa grozi zerwaniem porozumienia.

Eksport zboża z Ukrainy

Konflikt i niepewne losy umowy przyczyniają się do wzrostu cen zbóż na światowych giełdach. Zarówno Rosja jaki i Ukraina są głównymi eksporterami pszenicy.

Według informacji podanych przez UkrAgroConsult, w maju łączna liczba dostaw produktów rolnych przez tzw. bezpieczny korytarz osiągnęła najniższy poziom od czasu zawarcia umowy zbożowej. Po groźbie zerwania umowy ze strony Władimira Putina cena pszenicy na giełdzie rolnej w Chicago skoczyła o 1,3 proc.



