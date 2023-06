Ruszył nabór na ławników. Kto może nim zostać? Ile można zarobić?

W sądach rejonowych i okręgowych w całej Polsce rozpoczął się nabór na ławników. Kadencja rozpocznie się w 2024 roku, a skończy w 2027 roku. Ławnicy orzekają w sprawach karnych, rodzinnych, a także w sądach pracy.

Informacje o zapotrzebowaniu znajdują się na stronach sądów. Przykładowo w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w podległych mu dziesięciu sądach rejonowych będzie potrzebnych 541 ławników. W Sądzie Okręgowym ma orzekać 287 sędziów społecznych, a we wszystkich w sądach rejonowych – łącznie 254. Spośród sądów rejonowych największa liczba ławników – 132 – będzie potrzebna w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Sąd Okręgowy w Warszawie nawiąże współpracę z 217 ławnikami, a Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie– z 121 ławnikami.

„Ławnicy mają za zadanie czuwać między innymi nad tym, aby wyroki wydawane zgodnie z literą prawa były także sprawiedliwe w odbiorze opinii publicznej” – czytamy w serwisie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

jest nieskazitelnego charakteru;

ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat;

jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Ławnik może orzekać tylko w jednym sądzie, a jego kadencja trwa cztery lata. Zgodnie z prawem ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku, a liczba ta może być zwiększona tylko z ważnych przyczyn.

Ile zarabiają ławnicy?

Za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje on rekompensatę pieniężną, której wysokość ustalana jest co roku. Obecnie to 143,73 zł za dzień. Przysługuje ona tylko osobom, które nie mają zatrudnienia, albo nie otrzymają od pracodawcy wynagrodzenia za dzień pełnienia funkcji ławnika w sądzie. Ławnikowi mieszkającemu na terenie gminy, w której orzeka, przysługuje też ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu w wysokości 13,61 zł, a ławnikowi zamieszkałemu poza gminą – zamiast ryczałtu zwrot kosztów dojazdu.

