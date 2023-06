W tym roku w Wigilię nie zrobimy zakupów. Minister potwierdził

Choć do świąt Bożego Narodzenia jeszcze nieco ponad pół roku, warto wiedzieć, że w tym roku Wigilia wypada w niedzielę i miała to być niedziela handlowa. "Miała", gdyż – jak poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda – w tym roku 24 grudnia sklepy będą nieczynne. – Mogę z pewnością powiedzieć, że w tym roku Wigilia po raz pierwszy nie będzie pracująca. Przypada ona w niedzielę, w tym handlową, ale zmienimy to w tym roku. Polacy zasługują na wolną Wigilię – powiedział szef resortu rozwoju i technologii, potwierdzając wcześniejsze doniesienia w tej sprawie.

Wigilia bez handlu

Przypomnijmy, że ustawa ograniczająca handel w niedzielę weszła w życie na początku marca 2018 roku. Początkowo (do końca 2018 r.) zakupy można było zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, następnie (przez cały 2019 r.) już tylko w ostatnią, zaś od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Tym samym właśnie w Wigilię miała przypadać ostatnia niedziela handlowa w tym roku (w myśl obowiązujących przepisów Wigilia Bożego Narodzenia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę i święta zawiera w sobie również listę wyjątków. Dzięki temu niektóre placówki mogą działać w każdą niedzielę roku. Zakupy można wówczas zrobić w:

w sklepach działających na dworcach lub lotniskach;



na stacjach benzynowych;



w cukierniach i piekarniach;



w kawiarniach i lodziarniach;



w restauracjach i barach;



w aptekach i lecznicach dla zwierząt.



Wśród wyjątków są też sklepy, w których przedsiębiorca pracuje na własny rachunek. Dotyczy to zarówno małych sklepów osiedlowych, jak i sklepów działających na zasadach franczyzy.

Kara za złamanie zakazu

Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów nawet kara ograniczenia wolności.