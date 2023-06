Właściciel TK Maxx inwestuje w Polsce. Otworzy u nas największe centrum w Europie

Największe centrum dystrybucyjne sieci TJX Europe powstaje w Sulechowie. Jego otwarcie jest planowane na 19 czerwca. Nowa placówka zastąpi centrum dystrybucyjne w Kisielinie. Jest drugim, po Wrocławiu, centrum TJX Europe zlokalizowanym w Polsce i szóstym w Europie – tuż obok Bergheim w Niemczech oraz Stoke, Wakefield i Walsall w Wielkiej Brytanii.

Nowe centrum dystrybucyjne

Nowa placówka będzie miała ponad 61 tys. metrów kwadratowych. Towary z Sulechowa będą trafiać nie tylko do polskich sklepów, ale także do Holandii, Austrii i Niemiec.

W nowym centrum pracować będą osoby, które wcześniej obsługiwały centrum w Kisielinie, ale z racji na rozrost placówki, firma zatrudni też nowe osoby. Docelowo w Sulechowie ma pracować 2500 osób. W tej chwili sieć nadal poszukije magazynierów i operatorów wózków widłowych.

TK Maxx

Sieć TK Maxx należy do TJX Poland, spółki córki TJX Europe, która wchodzi w skład amerykańskiego potentata TJX Companies. Bo w USA sieć działa pod nazwą TJ Maxx, gdzie jest zaliczana do najpotężniejszych detalicznych sprzedawców odzieży. Do grupy TJX, która w rankingu największych amerykańskich przedsiębiorstw magazynu „Fortune” zajmuje 85. miejsce, należą też sieci: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada i TJX International.

W sumie ma ponad 4 tys. sklepów w dziewięciu krajach na trzech kontynentach. Na koniec 2018 r. jej sprzedaż wyniosła 39 mld dolarów, co oznacza, że wzrosła ponaddwukrotnie w ciągu dekady. W Polsce TK Maxx ma 43 wielkopowierzchniowe sklepy w centrach handlowych i do końca roku zamierza otworzyć kilka kolejnych, m.in. w Płocku i Warszawie. Sprzedaje przede wszystkim ubrania damskie, męskie i dziecięce, a także buty, akcesoria i dodatki dla domu.

