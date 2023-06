Morawiecki o przedsiębiorcach: Przyjęli ciosy w bardzo umiejętny sposób

Otwierając Forum Wizja Rozwoju premier Mateusz Morawiecki mówił o licznych kłopotach, przez które polska gospodarka musiała przejść w ciągu ostatnich trzech lat. – Gospodarka musi być utrzymana w należytym porządku. Ostatnie ciosy można przyrównać do walk bokserskich. Dobrych bokserów poznaje się po tym, jak wyprowadzają ciosy. Najlepszych po tym, jak je przyjmują. Polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy przyjęli ciosy w bardzo umiejętny sposób. Po tych trudnych kilku latach możemy pochwalić się najwyższym poziomem wzrostu gospodarczego wśród dużych gospodarek w UE, jednym z najwyższych w OECD i Europie – powiedział Morawiecki.

Wyniki polskiej gospodarki

Jak mówił Morawiecki, porównując ostatni kwartał sprzed pandemii do pierwszego kwartału tego roku, polska gospodarka urosła o ponad 11 proc. Porównał ten wynik z Czechami, gdzie gospodarka zaliczyła spadek o 0,9 proc. – To jest świadectwo i dowód na to, że wszystkie nasze działania, jak tarcza antycovidowa, antyinflacyjna, dały nam paliwo rozwojowe – powiedział premier.

– Znaleźliśmy się między młotem hiperinflacji a kowadłem wysokiego bezrobocia Mamy rekordową liczbę miejsc pracy i rekordową liczbę osób pracujących. Ta praca jest wartością dla przedsiębiorców i dla ludzi – dodał.

Inwestycja Intela

Premier nawiązał też do wartej 19 mld złotych inwestycji Intela we Wrocławiu, zapowiedzianej w zeszłym tygodniu.

– Jest ona nie tylko największa, ale to przede wszystkim inwestycja w procesory, półprzewodniki, które są ropą naftową XXI wieku. Ten mechanizm rozwoju może być mechanizmem bardzo korzystnym i pomóc wyrwać się z pułapki gospodarki średniego rozwoju – powiedział Morawiecki.

Czytaj też:

Przeciętna pensja wzrosła. Są najnowsze daneCzytaj też:

Złe wieści dla chińskiej gospodarki. Kolejny bank widzi spowolnienie