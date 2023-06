Fabryka Volvo zyska nowe życie. Będzie produkować pompy ciepła

W marcu Volvo Buses poinformowała, że zamierza wygasić produkcję we wrocławskiej fabryce. Placówkę przejmie szwedzki koncern Vargas, produkujący ekologiczne baterie samochodowe i magazyny energii elektrycznej. Przy pomocy spółki Aira grupa chce wejść na rynek pomp ciepła.

Pompy ciepła we Wrocławiu

Jak podaje „Puls Biznesu” produkcja pomp ciepła we wrocławskiej fabryce ma ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, po wygaszeniu produkcji Volvo Buses, która ma być kontynuowana do końca roku.

„Będziemy inwestować stopniowo, dopasowując produkcję do zapotrzebowania. Docelowe moce produkcyjne to 500 tys. urządzeń rocznie” – precyzuje Martin Lewerth, prezes Airy, cytowany przez „Puls Biznesu”.

Spółka szuka pracowników

Jak podaje „Puls Biznesu”, spółka rekrutuje do pracy m.in. obecnych pracowników Volvo Buses. Rekrutacja na kilkadziesiąt stanowisk jest otwarta. Spółka zamierza zainwestować we wrocławską fabrykę pomp ciepła kilkaset milionów złotych. Docelowa wydajność zakładów ma sięgnąć nawet 500 tysięcy urządzeń rocznie. Spółka będzie dopasowywać produkcję do zapotrzebowania na rynku.

"Nie wszystkich zatrudnimy, bo docelowo będziemy mieć kilkuset pracowników. Volvo Buses wygasza produkcję, my będziemy ją zwiększać, więc się uzupełniamy. To właśnie kompetencje osób z Volvo Buses były kluczowe przy wyborze lokalizacji fabryki. Branża motoryzacyjna jest najbardziej wymagająca, zatrudnia najbardziej wykwalifikowanych specjalistów, więc chcemy zatrzymać jak najwięcej pracowników fabryki" – mówi Martin Lewerth.



