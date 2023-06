Debata Mentzen – Petru. „ZUS to oczywista piramida finansowa. Dziwię się, że zarząd jeszcze nie siedzi”

Sławomir Mentzen i Ryszard Petru zmierzyli się w debacie gospodarczej na antenie radia RMF FM. Pytani byli o kwestie wieku emerytalnego, ZUS, podatków i praw pracowniczych.

Petru: Wiek emerytalny należy zrównać

Zaskakujący postulat w kwestiach emerytalnych przytoczył Ryszard Petru. Jego zdaniem wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany.

– Wiek emerytalny równy dla kobiet i mężczyzn, może być 62 lat, ale później bardzo mocne zachęty do tego, aby ludzie dłużej pracowali. Dodatkowe 500 zł za każdy kolejny rok pracy – powiedział Ryszard Petru.

– Nie należy ruszać wieku emerytalnego, ale trzeba zrobić wszystko, aby ludzie później przechodzili na emerytury – odpowiedział na to samo pytanie Sławomir Mentzen.

W kwestiach emerytalnych padło też pytanie o tak zwane trzynastki i czternastki.

– Nie powinno być 13. i 14. emerytury jako prezentów. Emerytura ma być ze składek. Ważne, aby wynagrodzenia były wyższe, a w związku z tym emerytury waloryzowane – powiedział Ryszard Petru.

– Oczywiście, że 13. i 14. emerytury należy zlikwidować. Emerytury powinny być waloryzowane zgodnie z obecnym systemem, ale nie 13. i 14. emerytury – dodał Sławomir Mentzen.

Płaca minimalna

Co ciekawe, obaj politycy zgodzili się z tym, że wysokość wynagrodzenia minimalnego powinna być zależna od regionu. Mieszkańcy bogatszych gmin powinni zarabiać więcej, gdyż koszty utrzymania są tam wyższe.

– Płaca minimalna rośnie w Polsce bardzo szybko. Doszło do zbyt szybkiego spłaszczenia wynagrodzeń. Płaca minimalna powinna być zróżnicowana regionalnie – powiedział Sławomir Mentzen.

– Jestem zwolennikiem zróżnicowania regionalnego minimalnego wynagrodzenia. Powinno być to 40 proc. średniego wynagrodzenia z danego regionu – Odniósł się do pytania Ryszard Petru.

Debata Petru – Mentzen

Po serii pytań od prowadzących, uczestnicy debaty mogli wypytać się wzajemnie o nurtujące ich kwestie. Ryszard Petru postanowił poruszyć wątek tweeta, który na temat ZUS napisał Sławomir Mentzen.

– Tweet o likwidacji ZUS to był żart, którego nie rozumie część dziennikarzy i chyba pana.. ZUS to oczywista piramida finansowa. Dziwię się, że zarząd ZUS-u jeszcze nie siedzi – powiedział lider Nowej Nadziei. – Piramida finansowa polega na tym, że wpłacamy pieniądze do systemu, otrzymując obietnicę przyszłych zysków, a te pieniądze nie są zachowywane, tylko idą na ludzi, którzy wcześniej weszli do systemu. ZUS to piramida finansowa – dodał.

Podatki

Ile powinien wynosić PIT, jakie podatki należy zlikwidować, a jakie wprowadzić? Uczestnicy debaty wypowiedzieli się także w tej kwestii.

– Jestem zwolennikiem liniowego PIT-u 12 proc. bez ulg. To ma być proste i przejrzyste. Z PIT-u mamy rocznie około 80 mld zł – powiedział Ryszard Petru.

– 12 proc. plus kwota wolna w wysokości dwunastokrotności pensji minimalnej. Ulga dla osób do 26. roku życia, ulga na dzieci i ulga kredytowa. Chciałbym, aby każdy mógł sobie odliczyć od przychodu odsetki kredytu na jedną nieruchomość – mówił na temat podatki dochodowego Sławomir Mentzen.

