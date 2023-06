Wracają emerytury pomostowe. „Świadczenie było wygaszane”

Emerytury pomostowe to świadczenie, które obecnie przysługuje tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Na mocy porozumienia z Solidarnością do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma znieść to ograniczenie i przywrócić wygaszane świadczenie.

Emerytury pomostowe

– Przede wszystkim porozumienie było wypracowane w trudnym, ale konstruktywnym dialogu. Jesteśmy już po Sejmie, projekt poselski został przedstawiony – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na antenie Polskiego Radia 24.

Jak mówiła minister Maląg, świadczenie było wygaszane, bo po 1999 roku już go nie przyznawano. Obecnie około 40 tys. osób pobiera emeryturę pomostową.

„Emerytury pomostowe z punktu widzenia pracownika są świadczeniami bardzo korzystnymi, umożliwiają przy spełnieniu koniecznych warunków, zakończenie pracy zawodowej znacznie wcześniej niż w przypadku przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym” – czytamy w komentarzu ZUS.

Emerytury stażowe

7 czerwca rząd podpisał z NSZZ „Solidarność" porozumienie w sprawie emerytur stażowych. – Droga do emerytur stażowych została otwarta – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Projekt „Solidarności" dotyczący emerytur stażowych zakłada, że kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, zaś mężczyźni po przepracowaniu 40 lat. W przypadku kobiet, które rozpoczęły pracę tuż po osiągnięciu pełnoletności oznaczałoby to prawo do emerytury już w wieku 53 lat, w przypadku mężczyzn 58 lat, czyli o siedem lat wcześniej niż obecnie.

