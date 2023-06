Miarka się przebrała. Włosi strajkują, bo wzrosły ceny makaronu

Makaron, czyli podstawowy element włoskiej diety, zdrożał w maju o 25 proc. w skali roku. Dla porównania inflacja konsumencka wyniosła w tym czasie 7,6 proc. Zdaniem organizacji konsumentów Assoutenti wzrost cen jest nieproporcjonalny do kosztów produkcji, dlatego aktywiści zaczęli nawoływać do „strajku makaronowego”.

Bojkot makaronu

Organizacja Assoutenti nawołuje do bojkotu makaronów licząc na to, że ograniczając sprzedaż uda się wpłynąć na producentów i zmusić ich do obniżenia cen.

„Strajk makaronowy” ma się rozpocząć w czwartek i potrwać do końca czerwca. Jednocześnie włoskie władze zapowiedziały, że będą dokładniej monitorować ceny makaronu. Nie zdecydowały się jednak na ostrzejszą interwencję, w tym wprowadzenie cen regulowanych, o co zabiegały organizacje konsumenckie.

Ceny żywności w górę

Zawrotne ceny makaron osiąga nie tylko we Włoszech. Żywność drożeje praktycznie w całej Europie, w tym także w Polsce. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego artykuły spożywcze podrożały w Polsce o prawie 19 proc.

Z danych urzędu wynika, że ceny w poszczególnych kategoriach – w porównaniu z majem 2022 r. – wzrosły następująco:

Żywność i napoje bezalkoholowe + 18,9 proc.



Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe + 12,5 proc.



Odzież i obuwie + 7,4 proc.



Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii +16,1 proc.



Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego +12,4 proc.



Zdrowie + 10 proc.



Łączność + 9,3 proc.



Rekreacja i kultura +13,3 proc.



Edukacja +13,7 proc.



Restauracje i hotele +15 proc.

