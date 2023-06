Bezpieczny kredyt 2 proc. Czy darowizna mieszkania to problem, by uzyskać tani kredyt?

3 lipca kilka pierwszych banków zacznie przyjmować wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego z rządową dopłatą. Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Bezpieczny kredyt 2 proc. a odziedziczone mieszkanie

Jeśli wiec jedno z małżonków ma mieszkanie kupione przed ślubem i należące do majątku osobistego, to para będzie wyłączona z udziału w programie. Oboje małżonkowie muszą spełniać warunki programu, by moc z niego skorzystać jako para.

A czy otrzymanie nieruchomości w formie darowizny stanowi przeszkodę? Zapytaliśmy o to Karola Zimnocha, eksperta kredytowego z Białegostoku.

– Osoba, która otrzymała darowiznę nieruchomości, nie będzie wykluczona z programu, pod warunkiem że odziedziczyła do 50 proc. udziałów w nieruchomości mieszkalnej. Drugi warunek jest taki, że nie może mieszkać w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt Tak więc jeśli klient odziedziczył połowę domu, a drugą połowę odziedziczył brat i to on mieszka w tym domu, klient może skorzystać z programu – wyjaśnił rozmówca.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z programu?

Podsumujmy, jakie warunki musi spełnić kredytobiorca, by skorzystać z dofinansowania kredytu na 10 lat. Powinien:

posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;

przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:

nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz



nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz



w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat.

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku.

Czy mieszkanie kupione z „Bezpiecznym kredytem 2 proc”. można sprzedać?

– Niektórzy klienci obawiają się, że kredyt z dopłatą na 10 lat przywiąże ich do nieruchomości, bo w tym czasie nie będą mogli jej sprzedać, wynająć ani kupić innej, bo skutkować to będzie koniecznością zwrócenia otrzymanej dopłaty. To nieprawda: beneficjenci programu „Bezpieczny kredyt 2 proc”. mogą rozporządzać nieruchomością, z tym że stracą wtedy prawo do dopłaty na przyszłość i będą musieli spłacać kredyt z pełnym oprocentowaniem, jak gdyby tej dopłaty nie było. To nie działa jednak wstecz – powiedział Karol Zimnoch.

Dodał, że co innego, gdy zatają przed bankiem fakt wynajęcia mieszkania albo kupienia innego. – Ustawa przewiduje, że w terminie 30 dni od zaistnienia takich okoliczności klient musi poinformować o nich bank. Jeśli tego nie zrobi, a prawda wyjdzie na jaw w przyszłości, to nie tylko będzie musiał zwrócić niezasadnie wypłacone dopłaty (czyli wypłacone po dniu wynajęcia mieszkania, sprzedania go lub kupienia innego), ale także odsetki od niezasadnie pobranych dopłat – wyjaśnił rozmówca.

Co pięć lat klienci będą składać oświadczenie, w którym potwierdzą, że nie wystąpiła żadna okoliczność skutkująca zakończeniem stosowania preferencji.

