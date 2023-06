Otwarcie tunelu pod Świną. Kaczyński „Piękny dzień”

W uroczystości otwarcia tunelu pod Świną uczestniczyli m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, prezydencki minister Paweł Szrot, a także parlamentarzyści, europosłowie, samorządowcy, a także reprezentanci Komisji Europejskiej i przedstawicieli wykonawców.

Otwarcie tunelu pod Świną

Uroczystość otworzył prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, który przypominał drogę do otwarcia tunelu podkreślając, że wsparcie dla inwestycji pojawiło się w 2007 roku za czasów premierostwa Jarosława Kaczyńskiego. Żmurkiewicz podkreślił, że gdy 1 maja 2004 roku Polska przystępowała do Unii Europejskiej, mieszkańcy Świnoujścia "nie zdawali sobie sprawy, że fakt ten będzie miał znaczenie dla nas". Żmurkiewicz przypomniał, że rząd przeznaczył na inwestycję 775 mln zł środków unijnych.

– Spotykamy się dziś, by dokonać otwarcia tak potrzebnego i oczekiwanego tunelu (...) Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogę tu być i uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Moją radość zakłóca problem, którego doświadczają mieszkańcy Prawobrzeża – powiedział prezydent Świnoujścia.

Żmurkiewicz podkreślił, że choć podziela pogląd, iż bezpieczeństwo energetyczne jest najważniejsze, to zaapelował do rządu o rozważenie zmiany decyzji i „umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do plaży i morza".

Samorządowiec podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstanie tunelu pod Świną i życzył szczęśliwej podróży jego użytkownikom.

Kaczyński: „Piękny dzień”

– To co się dzisiaj dzieje, otwarcie tunelu, a przedtem jego budowa jest aktem, który odnosi się do Świnoujścia, ale też do największych spraw naszego narodu – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślał, że pościg za bogatszymi do Polski państwami jest realizowany m.in. poprzez budowę tunelu pod Świną. Kaczyński podziękował prezydentowi Świnoujścia za zaangażowanie w budowę tunelu, podkreślając, że na przeszkodzie nie stanęły żadne różnice polityczne.

Odnosząc się do apelu Żmurkiewicza, Kaczyński powiedział, że problem ten zostanie rozwiązany i są metody, "by doprowadzić do tego, by ten teren był w dalszym ciągu dostępny dla celów turystycznych".

– Mamy dzisiaj piękny dzień, w którym otwierana jest inwestycja potrzebna pod każdym względem tej Ziemii. Tego rodzaju dobrych dni będzie w najbliższych miesiącach i latach wiele, bardzo wiele – zapowiedział wicepremier, gratulując wszystkim, którzy przyczynili się do powstanie inwestycji.

– Dziś trasa, szlak dotrzymanego słowa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wypada w Świnoujściu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, podkreślając, że udało się dotrzymać słowa, bo znaleźli się ci, których determinacja kazała myśleć o dokonaniu tego przedsięwzięcia.

Po części oficjalnej tunel zostanie udostępniony do zwiedzania. Zaplanowano zorganizowany bieg przez tunel oraz przejazd rowerzystów. Następnie, zainteresowanych zwiedzaniem mieszkańców i ich gości przewozić będą pojazdy turystyczne. Pierwsze samochody pojadą tunelem w dziś po godzinie 20.00.

5 lat budowy

Budowa tunelu, rozpoczęta w 2018 roku, kosztowała 912 mln zł, z tego ponad 775 milionów to dofinansowanie unijne, a reszta pochodziła z budżetu samorządu Świnoujścia.

Tunel drogowy pod Świną o łącznej długości 1,78 kilometra, będzie najdłuższą tego typu przeprawą w Polsce.

