WIBOR zaczyna spadać. Dobra wiadomość dla kredytobiorców

Formalnie Rada Polityki Pieniężnej nie zakończyła jeszcze cyklu podwyżek, ale od wielu miesięcy utrzymuje stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Mimo to stawka WIBOR, która wraz z marżą banku jest jednym z podstawowych składników oprocentowania kredytów, zaliczyła niewielki spadek.

WIBOR 6M w dół

Obecnie stawka WIBOR 6M wynosi 6,94 proc. To najniższy wynik od maja bieżącego roku, kiedy to wynosiła 6,90 proc. – najniżej od roku.

Stawki WIBOR, zarówno trzymiesięczna, jak i sześciomiesięczna, zawierają w sobie oczekiwania dotyczące wzrostów lub spadków stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Dlatego zmiana, choć bardzo niewielka, może być dobrym sygnałem na przyszłość.

Co zrobi RPP?

W środę rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym podjęta zostanie decyzja o wysokości stóp procentowych NBP. Ekonomiści nie spodziewają się podwyżki ani tym bardziej obniżki stóp już na najbliższym posiedzeniu, ale coraz częściej mówi się o możliwości obniżenia stóp jeszcze w tym roku, nawet przed nadchodzącymi jesienią wyborami.

„Zakładamy pierwsze cięcie o 50 pb. w listopadzie bieżącego roku oraz kolejne obniżki (łącznie o 150 pb.) w przyszłym roku” – czytamy w najnowszym kwartalnym raporcie makroekonomicznym Banku Gospodarstwa Krajowego.

Część ekonomistów uważa, że do pierwszej obniżki stóp procentowych może dojść już we wrześniu. Z kolei prezes NBP Adam Glapiński deklaruje, że do obniżki może dojść, dopiero kiedy inflacja spadnie poniżej 10 proc.

„Rada pochyli się nad dokumentami przygotowanymi przez bankowy staff analityczny, jak będzie wyglądać sytuacja w następnych kwartałach. Jeśli będzie pewne, że w następnych kwartałach inflacja także będzie zdecydowanie spadać, to pojawia się możliwość obniżki” – powiedział Glapiński.

