CPK zaczyna zarabiać. Chwali się wynikami

Choć budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jeszcze się na dobre nie zaczęła, spółka celowa, która powstałą po to, by zbudować megalotnisko, już zaczęła zarabiać. „Przychód, jaki CPK zanotował z tytułu nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa sięgnął w 2022 roku 124 mln zł. W przeciwieństwie do roku wcześniejszego, czyli 2021, który zamknęła stratą na poziomie 169 mln zł, to w 2022 r. odnotowała 28 mln zł zysku” – poinformował wiceprezes Andrzej Alot.

Prace przyspieszyły

Jak podaje wiceprezes spółki, nakłady inwestycyjne znacząco wzrosły. W 2021 roku liczyły 69 mln złotych. W ubiegłym roku aż 463 mln zł. Przychody finansowe spółki wyniosły 63,7 mln złotych.

„To efekt wzrostu wartości obligacji w portfelu spółki CPK wynikający ze zbliżającego się terminu ich wykupu oraz zmian oczekiwań rynku co do przyszłego poziomu stóp procentowych” – wyjaśnia wiceprezes Alot.

CPK publikuje szczegółowy plan

W czerwcu 2023 roku zatwierdzony został Plan Generalny, czyli dokument wymagany w Ustawie Prawo Lotnicze do uzyskania zgód i akceptacji na szczeblach administracji państwowej do budowy nowego lotniska. Plan Generalny to uzupełnienie Master Planu, który zawiera wytyczne dla projektantów i wykonawców na temat lotniska oraz węzła kolejowego i drogowego.

– Publikacja szczegółów Master Planu CPK pokazuje, że założenia i plany dotyczące budowy tej potrzebnej inwestycji są przejrzyste i ogólnodostępne. To też kolejny krok w ramach przygotowań, które idą konsekwentnie do przodu. Przeszliśmy z fazy planowania do zaawansowanego projektowania. Na terenie inwestycji postępują szybko wykupy nieruchomości, w terenie odbywają się też rozbiórki i odwierty geologiczne – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Dokument przedstawia etapy rozwoju lotniska CPK: od jego uruchomienia, które jest planowane w 2028 r., poprzez kolejne fazy, aż do 2060 r. – granicznej daty prognozy lotniczej dla rynku polskiego stworzonej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

