800+ w Sejmie. Komisja poparła projekt

Podczas obrad komisji klub Lewicy zgłosił do projektu ustawy dwie poprawki. Pierwsza zakładała wprowadzenie stałej waloryzacji świadczenia o wskaźnik inflacji. Druga miała przyspieszyć waloryzację programu i wprowadzić 800+ od sierpnia, a nie od stycznia przyszłego roku. Obie poprawki zostały zaopiniowane przez komisję negatywnie. Całość ustawy posłowie poparli. Teraz trafi ona pod obrady Sejmu.

Waloryzacja 500 Plus

Na początku czerwca Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to dokument, w ramach którego nastąpi waloryzacja świadczenia Rodzina 500+ do kwoty 800 zł. Ustawa została następnie przyjęta przez Rząd i skierowana do Sejmu.

Jak czytamy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które jest autorem projektu nowelizacji ustawy, rekomenduje rządowi wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku kwoty świadczenia w wysokości nie 500 zł, jak do tej pory, a 800 złotych.

Zmiany w wysokości świadczenia, jeśli zostaną przyjęte, będą następowały z urzędu. Rodzice i opiekunowie nie będą więc musieli składać żadnych pism, czy wypełniać wniosków. MRiPS planuje wypłatę pierwszego świadczenia w podwyższonej kwocie do 29 lutego 2024 roku.

800 plus na najbliższym posiedzeniu Sejmu?

Szefowa komisji posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka przewiduje, że jest szansa na to, że projekt ws. 800 plus zostanie przyjęty podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

– Jeżeli uda się przeprowadzić pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu w środę, to drugie czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się w czwartek. Wtedy w bloku głosowań w piątek powinniśmy go już przegłosować – powiedziała Rusecka. – Na 90 procent zamkniemy procedowanie w Sejmie 800 plus na tym posiedzeniu – dodała.

