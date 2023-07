Kryterium dochodowe w 800+? Morawiecki stawia sprawę jasno

Podczas sesji Q&A z internautami premier Mateuszusz Morawiecki był pytany m.in. o wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 500+. – Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby były kryteria dochodowe, ale jestem często przekonywany, także przez panią minister Maląg, że brak tych kryteriów oznacza prostotę programu. Dlatego na razie w programie 500 Plus, ani w przyszłym 800 Plus, takich kryteriów nie planujemy – odpowiedział.

Waloryzacja 500 Plus

Na początku czerwca Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to dokument, w ramach którego nastąpi waloryzacja świadczenia Rodzina 500+ do kwoty 800 zł. Ustawa została następnie przyjęta przez Rząd i skierowana do Sejmu. W środę projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Jak czytamy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które jest autorem projektu nowelizacji ustawy, rekomenduje rządowi wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku kwoty świadczenia w wysokości nie 500 zł, jak do tej pory, a 800 złotych.

800 plus na najbliższym posiedzeniu Sejmu?

Szefowa komisji posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka przewiduje, że jest szansa na to, że projekt ws. 800 plus zostanie przyjęty podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

– Jeżeli uda się przeprowadzić pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu w środę, to drugie czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się w czwartek. Wtedy w bloku głosowań w piątek powinniśmy go już przegłosować – powiedziała Rusecka. – Na 90 procent zamkniemy procedowanie w Sejmie 800 plus na tym posiedzeniu – dodała.

