800 Plus przyjęte. Sejm odrzucił poprawki opozycji

Podczas piątkowego bloku głosowań Sejm przyjął projekt ustawy, zakładającej waloryzację świadczenia 500+ do kwoty 800 złotych. Za przyjęciem ustawy głosowało 406 posłów. 5 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez opozycję.

Poprawki opozycji

Podczas prac nad ustawą opozycja złożyła szereg poprawek. Klub Lewicy chciał, by świadczenie w podwyższonej wysokości obowiązywało od początku sierpnia, a nie jak pierwotnie zakładano, od stycznia przyszłego roku. Posłowie zgłosili też poprawkę zakładającą coroczną waloryzację świadczenia o wysokość inflacji.

Z kolei parlamentarzyści KO złożyli poprawkę zakładającą wdrożenie waloryzacji świadczenia z terminem wstecznym, od 1 czerwca tego roku. Posłowie Koalicji Polskiej zaproponowali też, by zwaloryzowane świadczenie przyznawać tylko osobom, które pracują. Wszystkie poprawki opozycji odrzucono w głosowaniu.

Waloryzacja 500 Plus

Na początku czerwca Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to dokument, w ramach którego nastąpi waloryzacja świadczenia Rodzina 500+ do kwoty 800 zł. Ustawa została następnie przyjęta przez Rząd i skierowana do Sejmu.

Jak czytamy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które jest autorem projektu nowelizacji ustawy, rekomenduje rządowi wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku kwoty świadczenia w wysokości nie 500 zł, jak do tej pory, a 800 złotych.

500+. Nie będzie progu dochodowego

Podczas sesji Q&A z internautami premier Mateuszusz Morawiecki był pytany m.in. o wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 500+.

– Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby były kryteria dochodowe, ale jestem często przekonywany, także przez panią minister Maląg, że brak tych kryteriów oznacza prostotę programu. Dlatego na razie w programie 500 Plus, ani w przyszłym 800 Plus, takich kryteriów nie planujemy – odpowiedział.

