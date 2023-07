Zmiany w przelewach w mBanku. Od września tylko Blik

Obecnie przelewy na telefon w mBanku realizowane są na dwa sposoby. Pierwszy to przesłanie pieniędzy Blikiem, możliwy tylko jeśli odbiorca korzysta z tego rodzaju płatności. Druga, starsza metoda, polega na wygenerowaniu wiadomości SMS z linkiem, pod którym odbiorca może odebrać przelew. Musi wtedy ręcznie wpisać numer rachunku i potwierdzić odbiór pieniędzy. Ta druga opcja ma zostać wyłączona 26 września, co oznacza, że przelewy na telefon będzie można wysyłać wyłącznie do osób korzystających z Blika.

Potwierdzenie przelewu

Druga planowana zmiana będzie dotyczyła potwierdzenia przelewu. Nadawca będzie mógł wygenerować potwierdzenie od razu po zleceniu przelewu, nawet w sytuacji, w której bank nie zrealizuje go natychmiast.

Po wygenerowaniu potwierdzenia zmiana lub odwołanie przelewu nie będzie możliwe. Na razie nie wiadomo kiedy taka zmiana wejdzie w życie. Bank poinformuje o niej za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Blik nie tylko w Polsce

Opcja Blik pozwala na wykonywanie transakcji bez użycia karty. W Polsce usługa ma się świetnie, jednak jeśli chodzi o inne kraje, nie jest już tak kolorowo. Usługa jest darmowa i oparta jest na generowaniu w telefonie jednorazowych sześciocyfrowy kodów. Wszystko odbywa się w poprzez aplikację wybranego banku. Oficjalnie same kody działają tylko w Polsce, jednak to nie znaczy, że płatność Blikiem za granica jest kompletnie niemożliwa.

Blikiem za granicą można płacić zbliżeniowo telefonem. Aplikacja umożliwia takie płatności poza granicami naszego kraju w terminalach oznaczonych logiem Mastercard – to czy taki jest dostępny, zależy od danego sklepu, dlatego przed zakupami warto się upewnić, że mamy z nim do czynienia.

Osoby, które chcą korzystać z tej funkcji, muszą aktywować usługę w telefonie. Należy również włączyć NFC w telefonie oraz ustawić blokadę typu PIN, Face ID lub na odcisk palca. Warto pamiętać, że banki nie naliczają przy tym prowizji. Przelewy na telefon przy użyciu Blika za granicą nie działają. Jest to funkcjonalność typowo polska i na razie nie zanosi się na to, by stała się międzynarodowa.

