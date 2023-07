Ile osób złożyło wniosek o „Bezpieczny kredyt 2 proc.”? Minister przedstawił najnowsze dane

O kredyt z rządową dopłatą w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc”. można się ubiegać w PKO BP, Banku Pekao, Alior Banku, SGB-Banku, VeloBanku, Bank Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oraz BPS.

Bezpieczny kredyt 2 proc. Złożono 4 tys. wniosków

Na antenie RMF FM minister Waldemar Buda zapowiedział, że do końca wakacji kredyt będzie dostępny w 12-13 bankach, „bo one w zasadzie potrzebują tylko zgody korporacyjnej i zmiany systemów, ale wszystkie złożyły anonse do Banku Gospodarstwa Krajowego i mają podpisane umowy, tylko teraz przygotowują ofertę” – tłumaczył minister odpowiedzialny za program.

– Zdecydowana większość złożonych wniosków wpłynęła do dwóch największych banków, które przystąpiły do rządowego programu dopłat do kredytów, czyli PKO Bank Polski S.A. oraz Pekao S.A. Ważne też jest, że te wnioski są finalizowane. Mamy z poprzedniego tygodnia już pierwsze decyzje kredytowe. Na dziś mamy już kilkadziesiąt pozytywnych decyzji kredytowych, czyli przygotowanych i podpisanych umów – podsumował.

Do tej pory wpłynęło 4 tys. wniosków o udzielenie finansowania.

Dziennikarz RMF FM zapytał ministra, czy realne są szacunki, zgodnie z którymi w ty roku po kredyt z dopłatą może sięgnąć 50 tys. klientów. Wprawdzie w ocenie skutków regulacji ministerstwo przewidywało zainteresowanie na poziomie 10 tys. beneficjentów w pierwszym półroczu programu, ale później zainteresowanie kredytami było tak duże, e resort zmienił szacunki. Po 2 tygodniach od startu programu widać powolny spadek zainteresowania.

– Według mnie ten przedział między 30 tys. a 50 tys. jest jak najbardziej realny. Pytanie, czy to będzie bliżej 30 tys. czy bliżej 50 tys., ale ta dynamika pokazuje, że to jest osiągalne. Tym bardziej, że nie ruszył jeszcze jeden poważny strumień zainteresowanych mieszkaniami z rynku wtórnego, ponieważ wszyscy wyczekują wejścia w życie zniesienia podatku od czynności cywilnoprawnych, a to się stanie gdzieś z końcówką sierpnia, z początkiem września – powiedział Buda.

Bez podatku od czynności cywilnoprawnych przy kupnie pierwszego mieszkania

Jego zdaniem część klientów wstrzymuje się ze złożeniem kredytu do czasu, kiedy PCC dla pierwszego mieszkania przestanie obowiązywać. Może to nastąpić jeszcze w tym roku.

Gdy zmiany faktycznie wejdą w życie, to od kupujących pierwsze mieszkanie (ale też dom), notariusz nie będzie wymagał dodatkowych 2 proc. ceny nabywanej nieruchomości. W przypadku przeciętnej transakcji możemy więc mówić o potencjalnej oszczędności na poziomie kilku tysięcy złotych. W dużych miastach kwota ta wzrasta nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Te pieniądze zostaną w kieszeni nabywców.

Czytaj też:

Bezpieczny kredyt nie dla Warszawy? „To nie jest program apartament plus”Czytaj też:

Bezpieczny kredyt 2 procent dla wybranych. Jakie warunki należy spełnić?