Umowa zbożowa za SWIFT. ONZ ma propozycję dla Putina

Rosja zagroziła zerwaniem umowy zbożowej, która wygasa w poniedziałek, ponieważ kilka żądań wysłania własnego zboża i nawozów za granicę nie zostało spełnionych. Dwa ostatnie statki pływające w ramach umowy czarnomorskiej ładują obecnie ładunki w ukraińskim porcie w Odessie przed terminem. Kluczowym żądaniem Moskwy jest ponowne podłączenie rosyjskiego banku rolnego Rosselkhozbank do międzynarodowej sieci płatniczej SWIFT, od której został odcięty w wyniku sankcji. Według informatorów Reutersa, Guterres zaproponował Putinowi, aby Rosja zezwoliła na kontynuację umowy zbożowej z Morza Czarnego przez kilka miesięcy, dając UE czas na podłączenie filii Rosselkhozbanku do SWIFT.

Propozycja dla Putina

Jak informuje rzecznik ONZ Stephane Dujarric, Guterres wysłał we wtorek list do Putina, proponując sposób dalszego ułatwienia rosyjskiego eksportu żywności i nawozów oraz zapewnienia ciągłości dostaw ukraińskiego zboża do Morza Czarnego.

„Celem jest usunięcie przeszkód wpływających na transakcje finansowe za pośrednictwem Rosyjskiego Banku Rolnego, co jest głównym zaniepokojeniem Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie umożliwienie dalszego przepływu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne” – powiedział dziennikarzom.

Nie podał dalszych szczegółów na temat propozycji, ale dodał, że Guterres był zaangażowany w tę kwestię ze wszystkimi odpowiednimi stronami i jest gotów dalej omawiać swoją propozycję z Rosją.

Umowa zbożowa

Organizacja Narodów Zjednoczonych i Turcja pośredniczyły w Inicjatywie Zbożowej Morza Czarnego między Rosją i Ukrainą w lipcu 2022 r., aby pomóc złagodzić światowy kryzys żywnościowy, pogłębiony przez inwazję Moskwy i blokadę ukraińskich portów.

Aby przekonać Rosję do wyrażenia zgody na umowę czarnomorską, w tym samym czasie podpisano trzyletnie memorandum, na mocy którego przedstawiciele ONZ zgodzili się pomóc Rosji w eksporcie żywności i nawozów na rynki zagraniczne.

Aby obejść problem braku dostępu do SWIFT, urzędnicy ONZ nakłonili amerykański bank JPMorgan Chase & Co JPM.N do rozpoczęcia przetwarzania niektórych rosyjskich płatności eksportowych za zboże z gwarancjami rządu USA.

