Zamrożenie cen prądu. Sejm pracuje nad zwiększeniem limitu

Pilny rządowy projekt ustawy, który zwiększa limity zużycia energii objęte zamrożeniem cen z 2022 roku, trafił w środę pod obrady Sejmu. Projekt ma zwiększyć liczbę gospodarstw objętych niższymi cenami. – Rząd przedstawił projekt, który idzie naprzeciw oczekiwaniom, zwiększając zakres obniżonej taryfy, wynikający z inflacji i wojny energetycznej, którą Putin wypowiedział światu – powiedział poseł Marek Suski, prezentując sprawozdanie z prac komisji nad projektem ustawy.

Dyskusja w Sejmie

– To projekt, który powinien znaleźć się w Sejmie w I kwartale tego roku, albo w ogóle nie powinien być procedowany. My już we wrześniu mówiliśmy, że limity dla gospodarstw, w których są osoby niepełnosprawne powinny być podniesione – mówił Krzysztof Gadowski z Koalicji Obywatelskiej.

– To jest typowa ustawa realizująca waszą strategię, w której trzeba zabierać po cichu a rozdawać głośno. Wystarczyło nie podnosić cen energii w roku 2022, bo nie było żadnych przesłanek. Taryfa na rok 2022 była zatwierdzona w 2021. Jedyny powód, jaki był to taki, że prezesi chcieli się nachapać – powiedział Dariusz Wieczorek z Lewicy.

Podczas dyskusji posłowie opozycji złożyli do projektu szereg poprawek, dlatego został on ponownie skierowany do sejmowej komisji, celem ich rozpatrzenia.

Wyższe limity

Obecnie zamrożenie obowiązuje do określonych limitów rocznego zużycia: 2 megawatogodzin (MWh) rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Według rządowego projektu nowelizacji ustawy limity zużycia energii podlegające zamrożeniu cen wzrosną:

z 2000 do 3000 kWh dla gospodarstw domowych,

z 2600 do 3600 kWh dla rodzin osób z niepełnosprawnością,

z 3000 do 4000 kWh dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Ceny prądu. Wcześniejsze umowy wyłączają spółdzielnie i wspólnoty z korzystnych rozwiązań

Serwis money.pl informuje, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (ZRSM RP) wystąpił z oficjalnym apelem do rządu oraz Sejmu o dopuszczenie do podwyższonych limitów zużycia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które kupowały energię z gwarancją stałej ceny. Podmioty takie są wykluczone z ochrony rządowych tarcz.

Chodzi tu o zawarte w przeszłości umowy na dostawy prądu do oświetlania części wspólnych po stałej cenie. Taka oferta była korzystniejsza niż ceny taryfowe u operatorów zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Spółdzielcy zaznaczają, że czują się pokrzywdzone tym, że wcześniej wykazały się gospodarnością i zawarły umowy na korzystnych warunkach. Mieszkańcy są natomiast zaniepokojeni, że przez pominięcie ich spółdzielni, rachunki za czynsz będą wyższe niż tych, których spółdzielnie nie zawierały umów na stałe ceny.

