Sekret przetrwania organizacji i przewagi nad konkurencją? Klucz do sukcesu wskazał już Darwin

Nieznana i znana nieprzewidywalność to nie tylko walka o przetrwanie w dzisiejszym konkurencyjnym świecie, ale również akceptacja i adaptacja w celu wykorzystywania szans w rozwoju organizacji.

Czym są innowacje w organizacji?

Są to nowości lub ulepszenia związane ze zmieniającymi się potrzebami klienta lub otoczenia biznesowego. Zazwyczaj dotyczą produktu, procesów, technologii, organizacji czy marketingu lub kilku aspektów jednocześnie.

Pojawia się zatem pytanie, jak skutecznie wprowadzić innowacje i czy uda się to bez zmiany kultury organizacyjnej? Oczywiście, zależy to od wielu czynników, chociażby od rodzaju kultury organizacyjnej i poziomu dostosowania organizacji do zwinności w zakresie elastyczności dostarczanych produktów, poziomu współpracy, łatwości komunikacji, możliwości przyrostowego dostarczania produktu, poziomu zaangażowania pracowników i ogólnie zrozumienia “zwinności”.

Załóżmy, że mamy do czynienia raczej z kulturą hierarchiczną, mało elastyczną, przyzwyczajeniem pracowników do status quo i raczej brakiem zorientowania na klienta. Wydaje się zatem, że zmiana i jej wdrożenie staje się dużym wyzwaniem, a opór trudny do przezwyciężenia.

Sensowne w tym przypadku może być przeprowadzenie ewolucji bardziej niż rewolucji, jak również budowanie koalicji wokół zmian, w tym szukanie sprzymierzeńców w organizacji.

Jakie zatem czynniki mogą pomóc nam w przeprowadzeniu zmian?