KGHM zbuduje mały reaktor jądrowy. Jest decyzja

„Mamy to! Jest akceptacja dla budowy małej modułowej elektrowni jądrowej w Polsce przez KGHM S.A”. – napisał na Twitterze Jacek Sasin, informując, że resort klimatu i środowiska wydał w piątek decyzję zasadniczą dla tej inwestycji.

Rozwój małych reaktorów

Firma NuScale Power, która podpisała z KGHM w lutym 2022 roku umowę na wdrożenie małych reaktorów jądrowych (SMR), w styczniu tego roku kluczową zgodę na dalsze prace nad projektem.

„Nuscale Power uzyskała certyfikat Komisji Dozoru Jądrowego USA, stając się tym samym pierwszym projektem SMR dopuszczonym do użytku w Stanach Zjednoczonych i siódmym wśród wszystkich technologii jądrowych” – czytamy w komunikacie KGHM Polska Miedź.

Duży reaktor coraz bliżej

Wielkimi krokami zbliża się też inwestycja w tzw. duży atom, czyli pełnowymiarową elektrownię jądrową, jaka ma powstać na pomorzu. Kluczową decyzję w tej sprawie wydano w środę.

– W środę wydaliśmy decyzję zasadniczą dla Polskich Elektrowni Jądrowych, która przybliża do budowy pierwszej w naszym kraju elektrowni jądrowej. Dokument to formalne potwierdzenie, że planowana inwestycja jest zgodna z interesem publicznym i konsekwentnie prowadzoną przez rząd polityką energetyczną. Energetyka jądrowa zapewni stabilność zasilania i dywersyfikacje źródeł energii, a tym samym – suwerenność energetyczną naszego kraju – napisała na Twitterze minister Anna Moskwa.

Podpisany w środę dokument to potwierdzenie, że budowa elektrowni jądrowej jest zgodna z polską polityką energetyczną i korzystna dla państwa.

"Decyzja zasadnicza to pierwsze kluczowe pozwolenie administracyjne pozyskane w projekcie jądrowym Polskich Elektrowni Jądrowych. To pokazuje, że spółka krok po kroku realizuje założone na ten rok cele, co przybliża nas do momentu rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju" – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

