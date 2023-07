Zerowy VAT na żywność także w przyszłym roku? Wiceminister zabiera głos

Żywność stanowi obecnie 27 proc. wszystkich wydatków zakupowych i to właśnie na tej kategorii produktów większość Polaków odczuwa inflację najbardziej. Pod koniec czerwca rząd ogłosił, że zerowy VAT na żywność będzie przedłużony do końca tego roku. Okazuje się jednak, że ulga może zostać przedłużona. „Za ten rok, za sam zerowy VAT na żywność, to będzie około 11 mld zł mniej w budżecie, ale chcemy to robić, będziemy rozważali, czy kontynuować to rozwiązanie, bo ono realnie pomaga Polakom. To jest nawet 80 zł każdego miesiąca dla polskiej rodziny mniej w wydatkach na żywność” – powiedział Soboń.

Tarcza antyinflacyjna

8 lipca Sejm przegłosowałnowelizację budżetu na rok 2023. W ustawie utrzymano tarczę antyinflacyjną w zakresie zerowych stawek VAT na niektóre kategorie żywności (warzywa, owoce, mięso, nabiał, czy produkty ze zbóż). Przypomnijmy, że wraz z końcem 2022 roku przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna w związku z czym do poprzednich poziomów wrócił VAT na gaz, prąd, paliwo i ciepło systemowe. Zachowano natomiast zerową stawkę VAT na żywność, która pierwotnie miała obowiązywać do końca czerwca br.

Nowela zakłada, że deficyt budżetowy wynosić będzie 92 mld zł, co oznacza wzrost o 24 mld zł w porównaniu z pierwotną ustawą. Wydatki wzrosną natomiast z zakładanych 672,5 mld zł do 693,4 mld zł, zaś szacowane dochody mają wynieść 601,4 mld zł (pierwotnie zakładano, że wyniosą 604,5 mld zł).

Zerowy VAT na żywność

Zerową stawkę VAT na produkty spożywcze wprowadzono 12 stycznia 2022 roku. W założeniach obniżenie obciążenia podatkowego miało zahamować wzrost cen podstawowych artykułów i tym samym złagodzić odczuwalny kryzys inflacyjny.

Razem z zerową stawką VAT na żywność wprowadzono też obniżenie podatków związanych z nośnikami energii, w tym paliw płynnych i gazu. Zerowy VAT na żywność jest jedynym elementem tarczy antyinflacyjnej, który nie został do tej pory odwołany.

