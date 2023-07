Amerykański rząd chce oznaczać produkty odporne na cyberataki

Program ma na celu wzmocnienie ogólnego bezpieczeństwa cybernetycznego kraju. Gadżety technologiczne, które spełniają wysokie standardy cyberbezpieczeństwa określone przez National Institute of Standards and Technology, mają być oznaczane specjalnymi etykietami.

Nowe etykiety technologicznych gadżetów

Według Białego Domu etykieta będzie wyglądać jak „wyraźne logo tarczy”. Produkty spełniające kryteria etykiety mogą obejmować technologię wymagającą silnych haseł i zapewniającą regularne aktualizacje oprogramowania w celu ochrony przed najnowszymi zagrożeniami.

Administracja prezydenta Bidena podała, że program może obejmować szeroką gamę produktów, w tym inteligentne lodówki, kuchenki mikrofalowe, termostaty, domowych asystentów głosowych i — ostatecznie — routery WiFi, po tym, jak NIST zakończy projektowanie dla nich standardów bezpieczeństwa cybernetycznego jeszcze w tym roku.

Bezpieczne produkty

Produkty certyfikowane w ramach nowego programu mogą być dostarczane z kodem QR, który łączy się z krajową bazą danych. Uruchomienie programu może nastąpić dopiero za rok. Ale administracja podjęła pierwsze kroki w kierunku wdrożenia we wtorek, gdy Federalna Komisja Łączności złożyła wniosek o znak towarowy związany z wysiłkiem, znany jako „US Cyber Trust Mark”.

„Ten nowy program etykietowania pomógłby Amerykanom uzyskać większą pewność co do bezpieczeństwa cybernetycznego produktów, których używają i na których polegają w życiu codziennym. Byłoby to również korzystne dla firm, ponieważ pomogłoby odróżnić godne zaufania produkty na rynku” – czytamy w oświadczeniu.

