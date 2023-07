Piwo droższe o 10 zł? Branża ostrzega

Według stowarzyszenia Browary Polskie, po wejściu w życie nowego systemu kaucyjnego piwo w butelce zwrotnej może zdrożeć nawet o 10 złotych. — W efekcie przyjętych przepisów branża piwowarska stanie przed dramatycznym wyborem: ponieść gigantyczne koszty w 2025 r. idące w miliardy złotych czy zrezygnować z używania butelki zwrotnej. Obecnie browary posiadają ok. 700 milionów szklanych butelek wielorazowych, które mogą stać się butelkami jednorazowymi, aby uniknąć wysokich kar – mówi Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie Bartłomiej Morzycki, cytowany przez Business Insider.

System kaucyjny

W czwartek Sejm przegłosował ustawę o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Wprowadzenie systemu kaucyjnego jest odpowiedzią na tzw. dyrektywę plastikową (Single Use Plastic – SUP). Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji. Z kolei sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją.

Do systemu mają wejść obowiązkowo sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów.

Kaucja za butelki po nowemu

Kaucja dla jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra ma wynieść 50 groszy od opakowania.

Dla porównania, w Niemczech wysokość kaucji to 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań, zaś w Chorwacji jest to 0,07 euro za opakowanie. W Finlandii wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju opakowania – dla szkła jest to 0,1 euro, metalu – 0,15 euro, zaś dla tworzywa sztucznego – 0,10-0,40 euro w zależności od pojemności butelki.

