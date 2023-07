CPK dostało urzędową promesę. Budowa megalotniska coraz bliżej

Promesa zezwolenia na założenie lotniska cywilnego stanowi potwierdzenie, że jeśli spółka CPK spełni wymagania, otrzyma pozwolenie i będzie mogła budować port lotniczy. Dokument jest załączany do wniosku o decyzję lokalizacyjną, poprzedzającą z kolei wniosek o pozwolenie na budowę. „Otrzymanie promesy przez CPK umożliwia spółce utrzymanie ambitnego harmonogramu. Przypomnijmy, że w czerwcu Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny. Było to jednoznaczne z określeniem planu rozwoju nowego portu lotniczego do końca 2060 r”. – czytamy w komunikacie spółki.

CPK coraz bliżej

W czerwcu 2023 roku zatwierdzony został Plan Generalny, czyli dokument wymagany w Ustawie Prawo Lotnicze do uzyskania zgód i akceptacji na szczeblach administracji państwowej do budowy nowego lotniska. Plan Generalny to uzupełnienie Master Planu, który zawiera wytyczne dla projektantów i wykonawców na temat lotniska oraz węzła kolejowego i drogowego.

Na początku lipca spółka opublikowała szczegóły Master Planu. Dokument przedstawia etapy rozwoju lotniska CPK: od jego uruchomienia, które jest planowane w 2028 r., poprzez kolejne fazy, aż do 2060 r. – granicznej daty prognozy lotniczej dla rynku polskiego stworzonej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

Master Plan jest zgodny z prognozami IATA, które powstały w trzech scenariuszach – niskim, bazowym i wysokim – uwzględniając m.in. wpływ pandemii COVID-19. W scenariuszu bazowym poziom 40 mln pasażerów zostanie osiągnięty ok. 2035 r., co oznaczałoby konieczność rozbudowy infrastruktury. W 2060 r., przewiduje się możliwość obsługi na CPK prawie 65 mln pasażerów rocznie. Prognozowany ruch transferowy w początkowym okresie funkcjonowania lotniska ma stanowić około 40 proc. i wzrosnąć w długim okresie do poziomu 45 – 50 proc.

Jak będzie wyglądał port lotniczy w Baranowie?

Po północnej stronie terminala powstanie dworzec kolejowy z sześcioma podziemnymi peronami obsługujący połączenia dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. Dzięki nowym, budowanym przez spółkę liniom dla Kolei Dużych Prędkości i modernizacji istniejącej sieci kolejowej czas przejazdu między lotniskiem CPK i Warszawą a największymi miastami w Polsce nie przekroczy 2,5 godziny.

Projektowana linia kolejowa, która zostanie oddana do użytku wraz z uruchomieniem lotniska, połączy Warszawę i Łódź z CPK, wpinając lotnisko w system Kolei Dużych Prędkości. Dworzec kolejowy CPK stanowić będzie środek węzła kolejowego łączącego CPK z liniami m.in. w stronę Warszawy, Łodzi i Wrocławia, Poznania, Krakowa i Katowic, Trójmiasta i Rzeszowa.

