15 tys. zł za metr kwadratowy. Mało mieszkań zakwalifikuje się do programu „Bezpieczny kredyt”

W Warszawie wybór mieszkań, które kwalifikują się do programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, jest stosunkowo niewielki. Minister rozwoju tłumaczył, że progi finansowe służą temu, by nie był to program , niemniej ustawodawca bardzo zawęził pole manewru mieszkańcom Warszawy i innych największych miast.

Od 3 lipca można składać wnioski o dopłaty w rządowym programie „Bezpieczny kredyt 2 proc”.. Zanim jednak osoby spełniające warunki (a więc nie posiadające żadnej nieruchomości – program jest przeznaczony wyłącznie dla nabywających pierwsze mieszkanie lub dom) udadzą się do banku, muszą wybrać nieruchomość, którą chcą sfinansować za pomocą kredytu. Bezpieczny kredyt 2 proc. Nie można kupić dowolnego mieszkania Nie ma tu pełnej dowolności. Maksymalna kwota kredytu z państwową dopłatą, który można uzyskać w ramach programu dopłat to 500 tys. złotych w przypadku singla i 600 tys. złotych w przypadku rodziny. Ceny nieruchomości różnią się jednak w zależności od miast. Najdroższa jest Warszawa, gdzie kwota finansowania wystarczy zaledwie na kawalerkę, lub niewielkie, dwupokojowe mieszkanie, położone z dala od centrum miasta. – W Łodzi na tę kwotę można kupić 70-metrowe mieszkanie. W Warszawie 40-45 metrów. Oczywiście w Śródmieściu, czy na Mokotowie będzie ciężko. Ale jest jeszcze Białołęka czy Ursus – powiedział Waldemar Buda na antenie Radia Zet. Dodał, że „to nie jest program „apartament plus”, co miało być odpowiedzią na wątpliwości, że w największych miastach bardzo trudno znaleźć mieszkanie, które kwalifikuje się do dopłaty. Bezpieczny kredyt 2 proc. Warszawiacy mają problem Z danych portali rynekpierwotny.pl i gethome.pl wynika, że w czerwcu średnia cena metra u warszawskich deweloperów sięgnęła ponad 14,9 tys. zł (to prawie 10 proc. więcej niż w grudniu 2022 r.). Z kolei cena metra na rynku wtórnym to już ponad 15,1 tys. zł (5 proc. więcej niż w grudniu). W dodatku mieszkań na sprzedaż jest znacznie mniej. W pierwszym półroczu deweloperzy wprowadzili na rynek do sprzedaży 4980 mieszkań, ponad jedną trzecią mniej niż w tym samym czasie przed rokiem – wylicza stołeczna „Gazeta Wyborcza”. – Na nowym rządowym programie najbardziej skorzystają osoby kupujące mieszkania na obrzeżach metropolii. Obawiam się, że dla mieszkańców największych miast w Polsce niestety "pociąg już odjechał". Ceny są tu bowiem zaporowe. Kredyt jest wprawdzie dostępny, ale wykorzystanie pełnej jego puli jest bardzo trudne w przypadku osób młodych i średnio zarabiających, do których ta oferta jest adresowana – powiedział w rozmowie z gazetą Marek Wielgo, ekspert portali rynekpierwotny.pl i gethome.pl. Wielgo zauważył też, że w Warszawie i najbliższej okolicy na dopłaty w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. kwalifikuje się ok. 8,7 tys. mieszkań. Tylko pozornie to duża liczba: mowa tu jednak o maksymalnej kwocie, którą można przeznaczyć na zakup mieszkania w ramach tego programu, czyli 800 tys. zł – kredyt na 600 tys. zł i 200 tys. zł wkładu własnego. Młodzi ludzie mogą mieć problem z wkładem własnym Nieruchomości, które można zakupić z połączenia programów rządowych, czyli Bezpieczny Kredyt 2 proc. i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, czyli za maksymalnie 500 tys. zł, jest już znacznie mniej – ok. 3,6 tys. Młode osoby raczej nie dysponują oszczędnościami w wysokości 200 tys. zł, które mogą przeznaczyć na wkład własny, więc pewnie będą szukały nieruchomości do 500-600 tys. zł. – Oczywiście na rynku warszawskim można w tej cenie znaleźć wiele ciekawych ofert, ich liczba bardzo szybko się kurczy. Ewidentnie podaż znowu nie nadąża za popytem. Już sama zapowiedź programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. zaktywizowała tych, którzy myśleli o mieszkaniu, ale np. zwlekali z zakupem, licząc na spadek cen. Nic takiego jednak się nie stało. Ceny w Warszawie rosną – stwierdził. Bezpieczny kredyt 2 procent: komu przysługuje? Z „Bezpiecznego kredytu 2 procent” skorzystać mogą konkretne grupy osób. Nie otrzyma go osoba, która ukończyła 45 lat. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że kredytobiorca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem żadnej nieruchomości. W przypadku wspólnego gospodarstwa domowego najmłodsza z osób nie może mieć skończone 45 lat. Małżonkowie będą wyłączeni z programu, jeśli jedno z nich posiada nieruchomość – nawet jeśli została ona nabyta przed ślubem i stanowi odrębny majątek jednego z partnerów. Program ten ma wesprzeć osoby chcące zakupić swoje pierwsze w życiu mieszkanie lub dom. Wyjątek dotyczy odziedziczonych nieruchomości. Czytaj też:

