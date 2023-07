Bezrobocie znów spadło. Są najnowsze dane

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2023 r. wyniosła 783,5 tys. wobec 802,3 tys. miesiąc wcześniej. Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5 proc. w końcu czerwca tego roku, wobec 5,1 proc. na koniec poprzedniego miesiąca.

Nowi bezrobotni

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 91,4 tys. w czerwcu 2023 r. wobec 93,6 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 93,6 tys.

Niskie bezrobocie nad Wisłą raportował też na początku czerwca Eurostat. Według metodologii unijnego urzędu statystycznego, stopa bezrobocia w Polsce w maju wyniosła 2,7 proc., co oznacza, że była ona najniższa spośród krajów Unii Europejskiej.

Niepokojące sygnały

Choć dane na temat bezrobocia są historycznie najlepsze, nie wszystko na polskim rynku pracy układa się idealnie. Z danych przedstawionych przez Grant Thornton wynika, że w czerwcu pracodawcy opublikowali 280,2 tys. ogłoszeń. To o 8 tys. mniej (o 3 proc.) niż w analogicznym okresie zeszłego roku i aż o 32 tys. mniej niż w czerwcu 2021 roku. Jedynie w stosunku do czerwca 2020 roku obecny odczyt jest wyraźnie wyższy (o 34 tys. ofert), trzeba jednak przypomnieć, że był to okres silnego kryzysu na rynku pracy w Polsce, który był spowodowany pandemią.

Twórcy badania zwracają uwagę, że z uwagi na fakt, że od pół roku obserwujemy naprzemienne ujemne i dodatnie roczne dynamiki, to najlepszą miarą faktycznej sytuacji na rynku rekrutacyjnym wydaje się średnia krocząca dynamik z trzech ostatnich miesięcy. Obecnie wynosi ona -4 proc. To oznacza, że popyt na pracowników w polskiej gospodarce jest tylko trochę niższy niż przed rokiem. Dodatkowo biorąc pod uwagę skalę obecnych problemów kosztowych, z jakimi mierzą się pracodawcy, spadek ten wydaje się mimo wszystko stosunkowo niewielki.

