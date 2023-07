Premier Morawiecki chwali się sukcesami rządu. Powstała specjalna strona internetowa

Ruszył nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki poinformował na swoich facebookowym koncie o uruchomieniu specjalnej strony internetowej.

Premier Morawiecki chwali się sukcesami

Pod adresem mateuszmorawiecki.pl każdy internauta może zobaczyć zbiór danych, które przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca podsumowuje tam swoje dotychczasowe rządy. Na kolejnych grafikach widać wyniki z 2022 roku w porównaniu z 2015 rokiem.

Pierwsze trzy statystyki pokazują dane, które przedstawiciele obozu rządzącego bardzo często wskazują jako te, które są ich największym sukcesem. Chodzi o wielkość budżetu i skuteczność ograniczania luki VAT, a co za tym idzie, wpływami z tytułu poboru podatku. Czytamy, że w porównaniu z 2015 rokiem wielkość budżetu wzrosła z 331,7 mld zł do 217,4 mld zł, czyli o 56 proc. Wpływy z VAT wzrosły ze 123,1 mld zł do 230,4 mld zł, czyli o 87 proc.

Gospodarka urosła

W kolejnym zestawieniu przedstawiono dane gospodarcze. Można z nich wyciągnąć wniosek, że polska gospodarka przez ostatnie siedem lat mocno się rozwinęła. Na grafikach widzimy, że PKB Nominalny wzrósł o 71 proc., a realny wzrost PKB o 8 punktów procentowych. PiS cytuje także dane dotyczące PKB per capita, który urósł o 10 punktów procentowych.

Płace w górę

Na stronie promowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego zestawiono także najważniejsze dane dotyczące rynku pracy i wynagrodzeń. Jak czytamy, w porównaniu z 2015 rokiem przeciętne wynagrodzenie wzrosło z 4 055 zł do 7 124 zł, czyli o 76 proc. Znacząco wzrosła też płaca minimalna, która obecnie wynosi 3 600 zł, a siedem lat temu było to 1 750 zł. Wraz z nią wzrosła też minimalna stawka godzinowa, która obecnie wynosi 23,5 zł.

