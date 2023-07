Od września obniżki stóp? Rynek nie ma wątpliwości

– Rynek na świecie podzielił się teraz na dwie grupy. W krajach rozwiniętych mamy globalną tendencję do dalszych podwyżek stóp procentowych, natomiast w krajach rozwijających się, takich jak Polska, Czechy, Brazylia, Chiny i Indonezja, mamy tendencję w tym roku do obniżania stóp procentowych. Obniżka stóp procentowych jest jak najbardziej uzasadniona i potrzebna z powodu tego, że podwyżki, które wcześniej wpływały na to, żeby ostudzić wzrost gospodarczy i zahamować tempo wzrostu inflacji, nie są już potrzebne. Zjawiska dezinflacyjne bardzo przyspieszyły od Stanów Zjednoczonych, przez Europę, do Europy Środkowej czy nawet do Azji, więc stopy procentowe na takich poziomach już nie są wymagane – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Andrzej Stefaniak.

Obniżka stóp proc.

W lipcu Rada Polityki Pieniężnej oficjalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Zdaniem wielu analityków nadszedł czas na delikatne obniżki.

– Inwestorzy w Londynie obstawiają, że będzie w tym roku obniżka stóp procentowych w Polsce, nie jedna, być może nawet cztery obniżki o 25 punktów bazowych, i że pierwsza będzie miała miejsce we wrześniu. Obecnie rynek nie tylko wycenia 25-50 punktów obniżek stóp procentowych w Polsce we wrześniu, ale nawet, że na przełomie tego i przyszłego roku w Polsce stopy procentowe będą niższe o 100 punktów bazowych, czyli o 1 punkt procentowy od obecnych poziomów – ocenia ekonomista DMK.

Za wcześnie na obniżkę?

Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że obniżka stóp procentowych jest możliwa już we wrześniu, jeśli inflacja spadnie do wyniku jednocyfrowego i prognozy będą wskazywały na dalsze spadki. Podobnego zdania jest członkini RPP Gabriela Masłowska, która udzieliła niedawno wywiadu PAP Biznes. Część członków gremium uważa jednak, że na taką decyzję jest za wcześnie.

„Obniżanie stóp procentowych na tym etapie będzie błędem. I mam nadzieję, że się nie wydarzy. Za nami dopiero pierwszy miesiąc stabilizacji inflacji bazowej. Raport o inflacji z lipca wskazuje na to, że bardziej nie dochodzimy do celu, niż wydawało się w marcu, w poprzednim raporcie” – powiedział w wywiadzie dla money.pl członek RPP Ludwik Kotecki.

