Co dalej z wolną Wigilią? Resort chce przesunąć niedzielę handlową

Wigilia wypada w tym roku w niedzielę, i to w dodatku w niedzielę handlową. Resort rozwoju pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi miałby być to dzień wolny od pracy. Na stole jest m.in. przesunięcie niedzieli handlowej na 10 grudnia. Jednak ostatnie posiedzenie Sejmu zaczyna się w piątek, więc wszystko wskazuje na to, że przed wyborami nie uda się wprowadzić tej regulacji.

Wolna wigilia

– Mogę z pewnością powiedzieć, że w tym roku Wigilia po raz pierwszy nie będzie pracująca. Przypada ona w niedzielę, w tym handlową, ale zmienimy to w tym roku. Polacy zasługują na wolną Wigilię – powiedział Waldemar Buda w rozmowie z PAP, potwierdzając wcześniejsze plotki o planach wprowadzenia wolnej wigilii.

Jak podaje resort rozwoju, odpowiadając na pytania Business Insider, obecnie trwają prace nad rozstrzygnięciem, czy niedzielę handlową przesunąć, czy też po prostu zlikwidować.

Wigilia bez handlu

Przypomnijmy, że ustawa ograniczająca handel w niedzielę weszła w życie na początku marca 2018 roku. Początkowo (do końca 2018 r.) zakupy można było zrobić w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, następnie (przez cały 2019 r.) już tylko w ostatnią, zaś od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Tym samym właśnie w Wigilię miała przypadać ostatnia niedziela handlowa w tym roku (w myśl obowiązujących przepisów Wigilia Bożego Narodzenia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę i święta zawiera w sobie również listę wyjątków. Dzięki temu niektóre placówki mogą działać w każdą niedzielę roku. Zakupy można wówczas zrobić w:

w sklepach działających na dworcach lub lotniskach;



na stacjach benzynowych;



w cukierniach i piekarniach;



w kawiarniach i lodziarniach;



w restauracjach i barach;



w aptekach i lecznicach dla zwierząt.

Wśród wyjątków są też sklepy, w których przedsiębiorca pracuje na własny rachunek. Dotyczy to zarówno małych sklepów osiedlowych, jak i sklepów działających na zasadach franczyzy.

