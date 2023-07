Senat podjął decyzję dotycząca podniesienia 500+. Wiadomo, co ze świadczeniem od stycznia

Senat poparł w piątek bez poprawek nowelizację ustawy, która zmienia wysokość świadczenia wychowawczego z 500 do 800 złotych. Ustawa trafi do prezydenta do podpisu.

W piątek Senat głosował nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zwiększa wysokość sztandarowego programu społecznego PiS z 500 do 800 zł. Senatorowie zagłosowali przeciwko przyjęciu poprawek do projektu. Pierwszy przelew w zwiększonej kwocie rodzice otrzymają do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. 800+ od stycznia 2024 roku. Ustawa trafi do prezydenta – To jest dobrze przemyślana i przeanalizowana zmiana tego świadczenia – podsumowała w piątek rano Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, w Programie Pierwszym Polskiego Radia. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. Zapewniono przy tym, że „w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r”.. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Rodzice nie będą składali wniosku o podwyższenie świadczenia – przelew w nowej wysokości zostanie przez ZUS zlecony automatycznie. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Czytaj też:

Mamy najnowsze dane dotyczące 500 plus. Rodzice wykazali się sumiennościąCzytaj też:

To o ich głosy biją się politycy. Niezdecydowani wyborcy w liczbach