Ustawa budżetowa bez poprawek. Więcej pieniędzy dla samorządów

Nowelizacja budżetu zwiększa limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio – 68 mld zł).

Nowelizacja budżetu. Więcej pieniędzy trafi do samorządów

W wyniku zmian w ustawie budżetowej do samorządów trafi dodatkowe 14 mld zł. Będzie to uzupełnienie subwencji ogólnej. Uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadecydowano także o dodatkowych środkach dla pracowników państswowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe).

Z kolei w nowelizacji ustawy okołobudżetowej zapisano zasady podziału kwoty przeszło 14 mld zł, jaka ma trafić do samorządów.

800+ od stycznia. Senatorowie przyjęli ustawę

W piątek Senat głosował również nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zwiększa wysokość sztandarowego programu społecznego PiS z 500 do 800 zł. Senatorowie zagłosowali przeciwko przyjęciu poprawek do projektu. Pierwszy przelew w zwiększonej kwocie rodzice otrzymają do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. Zapewniono przy tym, że „w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r”.

