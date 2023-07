Obniżka stóp proc. we wrześniu? Prezes PFR nie ma wątpliwości

Zdaniem prezesa grupy PFR obniżki stóp proc. we wrześniu są niemal pewne. Rynek przewiduje, że stopy spadną do 5,5 proc. w ciągu 6 miesięcy i ok. 4,5 proc. do końca 2024 r.

„Dezinflacja szybsza od prognoz, a obniżki stóp proc. w tym roku niemal pewne” – napisał na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał też, że rynek wycenia spadek do 5,5 proc. w ciągu najbliższego półrocza i 4,5 proc. do końca przyszłego roku. Stopy proc. spadną? Podczas lipcowego – ostatniego przed wakacyjną przerwą – posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP), gremium zdecydowało po raz dziesiąty z rzędu zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie. Główna stopa referencyjna od października zeszłego roku wynosi 6,75 proc. Dzień później prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RRP Adam Glapiński poinformował, że Rada formalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, a kolejnymi ruchami, po spełnieniu warunków będą w tym roku ich obniżki, w stopniowych krokach po 25 punktów bazowych. Szef banku centralnego zaznaczył, że w odpowiednich okolicznościach obniżka stóp procentowych mogłaby nastąpić już we wrześniu, czyli podczas kolejnego posiedzenia RPP. Inflacja spada W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek inflacji CPI za lipiec. Wyniosła ona 10,8 proc. To tzw. szybki szacunek. Szczegóły danych – jak dokładnie zmieniły się ceny poszczególnych towarów żywnościowych, innych produktów (paliwo, energia, odzież itd.) czy usług – poznamy 14 sierpnia. Odczyt 10,8 proc. jest najniższy od lutego 2022 r., gdy inflacja roczna wyniosła 8,5 proc. Inflacja w Polsce spada już piąty miesiąc z rzędu – szczyt zanotowała w lutym br., gdy sięgnęła 18,4 proc. rok do roku. Od kwietnia 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, określonego przez Radę Polityki Pieniężnej na 2,5 proc. Czytaj też:

Niemcy. Za sprawą upałów kwitnie nowy biznesCzytaj też:

Co dalej ze stopami procentowymi? Członek RPP żartuje, że molo jest „najbardziej wiarygodnym miejscem objawień, jeżeli chodzi o kierunek polityki pieniężnej”