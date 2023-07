Więcej pieniędzy na mieszkania komunalne. Buda o rekordowym wsparciu

W poniedziałek minister Waldemar Buda wręczył samorządowcom czeki na dofinansowanie budowy i remontu mieszkań komunalnych na łączną kwotę 350 mln złotych – to się przełoży na ok. 1750 wyremontowanych lub wybudowanych mieszkań – powiedział Waldemar Buda na antenie TVP Info.

Budownictwo komunalne

Wsparcie dla samorządów sięga 85 proc. kosztów budowy lub remontu mieszkania komunalnego. – Zapisujemy się w historii, jako największy program mieszkaniowy budownictw komunalnego – powiedział minister Buda.

Pieniądze przekazano 70 samorządom, ale środki będą jeszcze dostępne. – Została jeszcze pula ok. 300 mln. które przekażemy samorządom we wrześniu. To bardzo ważny program, bo są samorządy takie jak Łódź, które mają duży zasób mieszkaniowy w postaci pustostanów, których nie są w stanie wyremontować za własne pieniądze – powiedział minister.

Kredyt 2 proc.

Minister Buda był pytany także o program „Bezpieczny kredyt 2 proc”., który umożliwia zaciągnięcie taniego kredytu na zakup pierwszego mieszkania. Takich kredytów udziela już 9 banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

– Mamy eksplozję zainteresowania, mamy 18 tys. wniosków i już 700 umówi – powiedział Buda. – To jest bardzo ważne, bo 18 tys. osób będzie miało dzięki temu rozwiązany program mieszkaniowy.

O kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

