Amerykańskie obligacje wystrzeliły. Rentowność najwyższa od niemal roku

Po wczorajszej niespodziewanej obniżce ratingu kredytowego Stanów Zjednoczonych przez agencję Fitch z AAA do AA+ (z perspektywą stabilną) główne indeksu rynku akcji dosyć silnie spadły (S&P 500 -1,38 proc., DJIA -0,98 proc., Nasdaq 100 -2,21 proc.). S&P 500 i Nasdaq 100 osiągnęły najniższe poziomy od ponad 2 tygodni. Dziś rano ok. godz. 10:15 kontrakty na S&P 500 spadały o kolejne 0,44 proc.

Spadki na giełdach

W czwartek na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały spadki (Nikkei 225 -1,68 proc.). W Europie ok. godz. 10:00 niemiecki DAX spadał o 1,26 proc. osiągając najniższy poziom od 3 tygodni. Podobnie zachowywał się francuski CAC 40 (-1,19 proc.).

Tej słabości nie oparł się polski rynek akcji. WIG-20 był dziś ok. godz. 10:20 najniżej od ponad 2 tygodni (-0,77 proc.). Wśród składników sWiG-u 80 o ponad 11 proc. spadała dziś rano po publikacji niższych niż oczekiwania analityków prognoz przychodów i EBITDA za II kw. br. cena akcji spółki Arctic Paper osiągając najniższy poziom od października ub.r., a swe nowe cykliczne maksima osiągnęły kursy akcji spółek TIM i Voxel.

Amerykańskie obligacje

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA wyszła dziś rano na najwyższy poziom od listopada ub.r. (4,162 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu wzrosła do najwyższego poziomu od prawie 3 tygodni (5,548 proc.).

Kurs EUR/USD osiągnął dziś najniższy poziom od 7 lipca (-0,23 proc. ok. godz. 10:05). Kurs USD/JPY osiągnął dziś rano najwyższy poziom od 7 lipca, ale ok. godz. 10:05 spadał o 0,16 proc. Lekko słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,2 proc., USD/PLN +0,4 proc. ok. godz. 10:05).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara próbował wczoraj wrócić powyżej poziomu 30000 USD (co udało się tylko przez chwilę), a dziś rano znajdował się tuż powyżej poziomu 29000 USD (-0,4 proc. ok. godz. 10:10).

Po wczorajszym silnym spadku (WTI -2,31 proc., Brent -2,01 proc.) dziś rano ceny kontraktów na ropę nadal lekko taniały (WTI -0,83 proc., Brent –0,79 proc. ok. godz. 9:55). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie spadła wczoraj do najniższego poziomu od czerwca (-3,24 proc.), a dziś rano lekko korygowała ten spadek (+0,61 proc.). Nadal taniały metale (złoto -0,09 proc., srebro -0,74 proc., platyna –0,45 proc., pallad –0,99 proc., miedź -0,4 proc. ok. godz. 10:00). Srebro i platyna były najtańsze od ponad 3 tygodni. Dziś rano ok. godz. 10:00 lekko rosły ceny kontraktów na pszenicę, soję i cukier, natomiast taniały kontrakty na bawełnę.

