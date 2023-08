Bank Anglii podnosi stopy, choć inflacja jest mniejsza niż w Polsce

Jedynie Niemcy mają niższe oczekiwania co do aktywności w Gospodarce niż Wielka Brytania. Mimo to, po raz czternasty z rzędu, Bank Anglii zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych, by zwalczyć inflację.

Bank Anglii podnosi stopy

W czwartek brytyjski bank centralny zdecydował się na podwyżkę głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych. Obecnie wynosi ona 5,25 proc. To najwyższy poziom od 2008 roku. Według ostatniego odczytu inflacja na wyspach wynosi 7,9 proc.

„Bank będzie nadal uważnie monitorować oznaki utrzymującej się presji inflacyjnej w całej gospodarce, w tym napiętą sytuację na rynku pracy oraz zachowanie się dynamiki płac i inflacji cen usług. Gdyby pojawiły się dowody na utrwalenie presji inflacyjnej, konieczne byłoby dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej” – czytamy w komunikacie.

Inflacja w Polsce

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek inflacji CPI za lipiec. Wyniosła ona 10,8 proc. To tzw. szybki szacunek. Szczegóły danych – jak dokładnie zmieniły się ceny poszczególnych towarów żywnościowych, innych produktów (paliwo, energia, odzież itd.) czy usług – poznamy 14 sierpnia.

Odczyt 10,8 proc. jest najniższy od lutego 2022 r., gdy inflacja roczna wyniosła 8,5 proc. Inflacja w Polsce spada już piąty miesiąc z rzędu – szczyt zanotowała w lutym br., gdy sięgnęła 18,4 proc. rok do roku. Od kwietnia 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, określonego przez Radę Polityki Pieniężnej na 2,5 proc.

Podczas lipcowego – ostatniego przed wakacyjną przerwą – posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP), gremium zdecydowało po raz dziesiąty z rzędu zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie. Główna stopa referencyjna od października zeszłego roku wynosi 6,75 proc.

