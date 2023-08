Najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce. Pozostajemy europejskim liderem

Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na poziomie 5 proc. w końcu lipca, wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

„Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2023 r. wyniosła 5 proc. Wskaźnik ten nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a w zestawieniu z końcem lipca 2022 r. był niższy o 0,2 pkt proc”. – czytamy w komunikacie MRiPS.

Spada liczba bezrobotnych

W końcu lipca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 782,4 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 1,2 tys. osób, czyli o 0,1 proc. Dla porównania w rejestrach bezrobotnych w końcu lipca br. było o 27,9 tys. mniej bezrobotnych niż w końcu lipca 2022 r.

„Porównując poziom bezrobocia w końcu lipca br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 137,5 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego o 0,5 pkt proc”. – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

W ustawie budżetowej na br. założono wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,4 proc. na koniec 2023 r.

Polska wśród liderów w UE

1 sierpnia Eurostat przedstawił dane za czerwiec dla całej Unii Europejskiej i strefy euro. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Zanotowany wskaźnik był nieco niższy od przewidywań ekspertów. Konsensus rynkowy wynosił 6,5 proc.

Jeszcze lepszy odczyt zanotowano w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w czerwcu wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej. Do niższego poziomu bezrobocia w całej wspólnocie przyczyniły się kraje, które nie należą do strefy euro. Wśród nich jednym z liderów i wzorów do naśladowania może być Polska.

Polska gospodarka pozostaje w tym zestawieniu przykładem od stycznia. To właśnie od początku roku poziom bezrobocia rejestrowanego pozostaje według europejskich danych niemal niezmienny (spadek o 0,1 punktu procentowego w lutym). Obecnie jest to 2,7 proc., co daje drugi z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej. Identyczny wynik zanotowały Czechy. W statystykach nieznacznie nas i sąsiadów wyprzedza wyłącznie Malta, która zanotowała poziom 2,6 proc.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 5 proc., co daje niemal dwukrotnie wyższy poziom od tego, co wskazały dane urzędu Unii Europejskiej.

Czytaj też:

Są najnowsze dane o bezrobociu. „Historyczny wynik”Czytaj też:

Niepokojące dane z rynku pracy. Ubywa ofert