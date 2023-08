Inflacja zmieniła podejście do zakupów. Polacy częściej sprawdzają ceny

Jak wynika z ostatniego badania „Konsumpcja w warunkach wysokiej inflacji”, 60 proc. Polaków stara się wydawać podczas codziennych zakupów mniej pieniędzy. – Poświęcamy więcej czasu na podejmowanie decyzji konsumenckich, podejmujemy bardziej świadome decyzje konsumenckie, zastanawiamy się nad większą liczbą alternatyw, porównujemy oferty w różnych sklepach, czytamy etykiety, co nam się rzadko zdarzało wcześniej – wymienia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dr Katarzyna Sekścińska, autorka badania, adiunktka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Uważne wydatki

Z powodu wysokiej inflacji Polacy na ogół kupują mniej. Zaledwie 5 do 7 proc., w zależności od kategorii produktów, deklaruje, że robi większe zakupy.

Na cenę produktu zwraca uwagę połowa kupujących, traktując ją jak ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji. – Do kompletu z tym, że zwracamy większą uwagę na użyteczność produktów, idzie także to, że jeśli nam coś się jednak po czasie wydaje mniej użyteczne, niż nam się wydawało na początku, to chętnie to zwracamy, co nie miało właściwie miejsca przed inflacją – mówi dr Katarzyna Sekścińska.

Coraz chętniej wybieramy też marki własne dyskontów i chętniej korzystamy z programów lojalnościowych, oferowanych przez duże sieci sklepów.

Inflacja w Polsce

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek inflacji CPI za lipiec. Wyniosła ona 10,8 proc. To tzw. szybki szacunek. Szczegóły danych – jak dokładnie zmieniły się ceny poszczególnych towarów żywnościowych, innych produktów (paliwo, energia, odzież itd.) czy usług – poznamy 14 sierpnia.

Odczyt 10,8 proc. jest najniższy od lutego 2022 r., gdy inflacja roczna wyniosła 8,5 proc. Inflacja w Polsce spada już piąty miesiąc z rzędu – szczyt zanotowała w lutym br., gdy sięgnęła 18,4 proc. rok do roku. Od kwietnia 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, określonego przez Radę Polityki Pieniężnej na 2,5 proc.

Czytaj też:

Wakacje wyjątkowo drogie. Zaskakujące, jaki kraj podrożał najbardziejCzytaj też:

Wyższe wynagrodzenie to już standard przy zmianie pracy. Pracownicy oczekują dodatkowych benefitów