Rosjanie nie ufają bankom. Wolą gromadzić gotówkę

Popyt na gotówkę osiągnął w Rosji rekord. Jak podaje bank centralny, w obiegu jest niemal 18 bilionów rubli, czyli równowartość 187 miliardów dolarów. To efekt nastrojów wywołanych wojną w Ukrainie, w obliczu niepewnej sytuacji obywatele wolą gromadzić twardą walutę, bo nie ufają w stabilność systemu bankowego. „Ludzie nie lubią polegać na bankach. Posiadanie gotówki oznacza posiadanie pieniędzy” – powiedział w wywiadzie dla Novaya Gazeta Igor Lipsits, ekonomista i profesor rosyjskiego Uniwersytetu HSE. Dodał, że Rosjanie, którzy mają konta bankowe w sąsiednich krajach, takich jak Kazachstan, również deponują swoje pieniądze w bankach wolnych od sankcji.

Wojna napędza popyt na gotówkę

Według oficjalnych danych ilość gotówki krążącej w rosyjskiej gospodarce gwałtownie wzrosła z 13,8 biliona rubli w styczniu 2022 roku do 15,8 biliona rubli w lutym 2022 roku, co zbiegło się z inwazją Rosji na Ukrainę.

Następnie gotówka w obiegu stale spadała do czerwca ubiegłego roku, po czym podskoczyła o 6 proc. miesięcznie do 15,2 bln rubli we wrześniu – co zbiegło się z mobilizacją rezerwistów przez Putina do walki z wojną. Od tego czasu ilość gotówki w obiegu rośnie.

Odszkodowania za śmierć wagnerowców

Ilość gotówki w obiegu napędza także wypłata odszkodowań rodzinom zabitych bojowników z Grupy Wagnera. Kilka kobiet potwierdziło Bloombergowi w czerwcu, że odebrało odszkodowanie – w wysokości około 5 milionów rubli na osobę – w torbach z punktów odbioru w całej Rosji. Wielu z nich powiedziano, aby nie deponowały gotówki w bankach, żeby uniknąć podatków i innych komplikacji.

Według powiązanego z Wagnerem kanału Telegram, około 22 000 bojowników Wagnera zginęło w wojnie na Ukrainie do 20 maja tego roku.

Czytaj też:

Małżeństwo kryptooszustów przyznało się do winy. „Wyprali” Bitcoiny warte 4,5 miliarda dolarówCzytaj też:

Rosyjska armia wydała wszystkie pieniądze. Putin usiał podwoić budżet