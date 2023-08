Majątek nowej minister zdrowia. Nie ma mieszkania, ani kredytu

Katarzyna Sójka zastąpi na stanowisku ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, którego dymisję w poniedziałek przyjął we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Portal Gazeta.pl sprawdził oświadczenie majątkowe nowej minister. Okazuje się, że jest ono zaskakująco skromne.

Majątek Katarzyny Sójki

Jak wynika z oświadczenia nowa szefowa resortu zdrowia nie posiada mieszkania, samochodu ani kredytu. Ma za to dwie działki, warte w sumie 120 tys. złotych. Jedną z nich kupiła w 2017 roku od Lasów Państwowych. Nie była jeszcze wtedy parlamentarzystką, do Sejmu trafiła dopiero w 2019.

Z zawodu Katarzyna Sójka jest lekarką, specjalistką chorób wewnętrznych. Jak podaje w oświadczeniu, jest zatrudniona w dwóch placówkach medycznych, ale nie wykazuje z tego tytułu żadnych dochodów.

Dymisja Niedzielskiego

We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że przyjął rezygnację Adama Niedzielskiego z funkcji ministra zdrowia. Polityk był od weekendu pod ostrzałem krytyki, po tym jak ujawnił, że medyk wystawił sobie receptę na leki psychotropowe lub przeciwbólowe.

Adama Niedzielskiego zastąpi Katarzyna Sójka, która jest członkiem komisji zdrowia. – Jestem przekonany, że powierzenie tej funkcji pani Katarzynie Sójce to dobra decyzja. Dziś pani poseł jest dobrze do tej roli przygotowana, to lekarka, internistka, bardzo ceniona przez pacjentów – podkreślił szef rządu.

Kim jest Katarzyna Sójka?

Katarzyna Sójka ma wyższe wykształcenie. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Z zawodu jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Pracowała w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie się urodziła oraz w Kępnie. Pracowała też w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie.

Katarzyna Sójka jest też inżynierem-leśnikiem. Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Prywatnie ma trójkę dzieci. W 2018 r., startując z list Prawa i Sprawiedliwości, wybrano ją na radną powiatu ostrzeszowskiego, gdzie została wiceprzewodniczącą.

Rok później Katarzyna Sójka wystartowała w wyborach do Sejmu. Uzyskała mandat startując z 10. pozycji z okręgu Kaliszu. Zagłosowało na nią 15 860 osób. Podczas obecnej kadencji ma na koncie 24 wystąpienia na posiedzeniach Sejmu. Katarzyna Sójka złożyła 25 interpelacji, dwa zapytania oraz osiem pytań w sprawach bieżących, którym nadano bieg. Jeśli chodzi o komisję zdrowia, w 2022 r. złożyła tylko pięć interpelacji.

