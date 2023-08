Disney powtórzy ruch Netflixa? Chce blokować dzielenie się hasłami

Od października Disney+ będzie kosztował w Stanach Zjednoczonych o 27 proc. więcej. Hulu, czyli druga platforma koncernu, zdrożeje o 20 proc. Wszystko po to, by gonić konkurentów i szukać zysku, bo flagowa platforma Disneya, choć popularna, przynosi straty.

Nowe ceny Disney+

Od 12 października wersja Disney+ bez reklam będzie kosztować 14 dolarów miesięcznie, w porównaniu z obecnymi 11 dolarami. Wersja Hulu bez reklam idzie w górę do 18 USD.

To druga podwyżka cen dla Disney+ w ciągu mniej niż roku – i podkreśla dążenie firmy do tego, by do września 2024 r. jej działalność związana z transmisją strumieniową była rentowna. Najtańsze plany, Disney+ i Hulu z reklamami, pozostaną w cenie 8 USD miesięcznie.

Dla porównania największy konkurent Disneya, czyli Netflix, pobiera 15,50 USD miesięcznie za usługę bez reklam, podczas gdy Warner Bros. Discovery Inc. wycenia usługę Max na 16 USD.

Disney+ generuje straty

W środę Disney poinformował, że jego strata z transmisji strumieniowej na wszystkich platformach zmniejszyła się o połowę do 512 milionów dolarów w trzecim kwartale fiskalnym, znacznie mniej niż przewidywał zarząd trzy miesiące temu.

Firma zakończyła okres ze 105,7 milionami głównych klientów Disney+, w porównaniu do 104,9 miliona trzy miesiące wcześniej. Liczba nie obejmuje usługi Hotstar w Azji.

Blokada dzielenia się hasłami

Dyrektor generalny Disneya, Bob Iger, ostrzegł w środę, że Disney „aktywnie bada sposoby” rozwiązania kwestii udostępniania kont.

„Jeszcze w tym roku zaczniemy aktualizować nasze umowy abonenckie o dodatkowe warunki dotyczące naszych zasad udostępniania, a także wprowadzimy taktyki mające na celu zwiększenie monetyzacji w 2024 roku” – powiedział Iger.

Czytaj też:

Netflix oburzył aktorów. Płaci ponad 3 mln zł za speca od AICzytaj też:

Strajk hollywoodzkich aktorów. O północy opuścili plany zdjęciowe i premiery