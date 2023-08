Długi weekend nie będzie tani. Paliwa podrożeją

"Tendencje rynku światowego muszą już niebawem odbić się na krajowych poziomach cen – a zmiany zwyżkowe na rynku międzynarodowym w ostatnich dniach były spore, głównie za sprawą ograniczeń podaży surowca i wzrastającego zapotrzebowania na surowiec w naszej części świata" – piszą analitycy e-petrol.

Ceny benzyny

Zdaniem analityków, ceny benzyny 98-oktanowej wzrosną w przyszłym tygodniu do poziomu 7,17-7,29 zł/l. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, większa część stacji może sprzedawać ją w cenach 6,61-6,73 zł/l. Wyższe ceny może osiągnąć także olej napędowy, który będzie kosztował 6,43-6,56 zł/l. Spaść mogą za to ceny gazu, który w kolejnych dniach kosztować może 2,74-2,81 zł/l.

„Przyczyną zwyżkowych prognoz dla cen detalicznych może być wielkość marż operatorów stacyjnych w ostatnich dniach – według naszych szacunków w przypadku benzyny 95-oktanowej była ona groszowa, a dla diesla niemal nieobecna” – czytamy w komentarzu e-petrol.

Wzrost cen diesla

Zdaniem analityków BM Reflex, do końca wakacji ceny paliw będą w miarę stabilne. Jednak od września możemy zobaczyć spore wzrosty cen paliwa do silników diesla, którego cena może skoczyć do 6,80 zł za litr i będzie wyższa, niż ceny benzyny.

„Zapasy diesla na europejskim rynku ARA spadły w ostatnim tygodniu 2,6 proc. do 2,06 mln ton. Poziom zapasów jest 7 proc. wyższy niż przed rokiem, ale jak na te porę roku niski. W USA w minionym tygodniu zapasy olejów zgodnie z danymi EIA spadły 1,7 mln bbl i są 17 proc. niższe od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Poziom zapasów olejów przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym będzie miał coraz większe znaczenie, a póki co w okresie letnim zarówno na rynku amerykańskim jak i w Europie nie udało się znacząco odbudować zapasów olejów” – czytamy w komentarzu BM Reflex.

