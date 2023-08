Elektrownia jądrowa w Pątnowie. Sasin: Dzisiaj ruszamy z tym projektem

– Decyzja zasadnicza jest, można powiedzieć, matką wszystkich innych decyzji. Myślę, że w tym wypadku będzie to formalność, wniosek jest bardzo dobrze przygotowany i udokumentowany. Można powiedzieć, że dzisiaj ruszamy z tym projektem – powiedział na antenie Polsat News minister aktywów państwowych i wicepremier Jacek Sasin, komentując fakt złożenia wniosku przez PGE PAK. Dodał, że do rozpoczęcia pracy elektrowni potrzeba jeszcze dużo czasu. – Do takiego momentu, kiedy elektrownia rusza i działa mamy jeszcze około 10 lat. My ostrożnie szacujemy 12 – powiedział.

Elektrownia jądrowa coraz bliżej

Wniosek o wydanie decyzji zasadniczej trafił do Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Na jego rozpatrzenie resort ma 90 dni. Prezesi spółki poinformowali, że elektrownia powstanie do 2035 roku w regionie Pątnów-Konin w województwie wielkopolskim. Ma zaspokoić blisko 12 procent obecnego zapotrzebowania naszego kraju na energię elektryczną.

W pierwszym etapie zostaną zbudowane dwa reaktory, każdy o mocy 1400 MW. Pierwszy powstanie do 2035 roku. Wcześniej trzeba było powołać do życia spółkę celową, która zajmuje się przygotowaniami, analizami i badaniami na potrzeby przyszłej elektrowni. Spółka ta została zarejestrowana w sądzie w maju, a następnie wspólnicy podpisali wspólną umowę. W grudniu 2022 udało się przygotować plan rozwoju oraz wstępne studium wykonalności elektrowni w Pątnowie.

Druga elektrownia

Oprócz elektrowni w Pątnowie, która powstaje dzięki połączonym siłom ZE PAK i PGE, trwają prace nad realizacją drugiego projektu który przygotowuje spółka Polskie Elektrownie Jądrowe we współpracy z amerykańskim Westinghouse.

Inwestycja będzie zlokalizowana na Pomorzu. 19 lipca podpisano umowę między PEJ a Urzędem Morskim w Gdyni na budowę kilometrowego molo, które posłuży do transportu części niezbędnych do budowy reaktorów. Jest to niezbędne, gdyż elementy te będą ważyły nawet 700 ton. Ich transport drogą lądową byłby więc niemożliwy. Po zakończeniu budowy elektrowni molo, które powstanie ma być oddane do użytku mieszkańcom. Ja nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, w najbliższym czasie mamy poznać kolejne duże szczegóły dotyczące inwestycji w elektrownię jądrową.

