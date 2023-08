Wiceminister: Ważne jest, żeby kluczowe spółki pozostały pod kontrolą Skarbu Państwa

Podczas poniedziałkowej konferencji zorganizowanej przed siedzibą Orlenu wiceminister klimatu Jacek Ozdoba oraz wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka przekonywali, że Skarb Państwa powinien mieć kontrolę nad kluczowymi spółkami sektora energetycznego. Orlen posłużył jako przykład takiej spółki. – Ważne jest, żeby kluczowe spółki z sektora energetycznego pozostały w rękach Polaków, były zarządzane przez Skarb Państwa. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Andrzej Śliwka.

Referendum PiS

Wiceministrowie namawiali też do głosowania „4 razy nie” w referendum, które Prawo i Sprawiedliwość zamierza zorganizować łącznie z najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Pierwsze pytanie dotyczy spółek z udziałem Skarbu Państwa i brzmi: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”.

– To pytanie jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. To Polacy zdecydują, jakiej strategii chcą, czy taką, jaką realizuje dzisiaj Zjednoczona Prawica, odkupując "srebra rodowe" w postaci np. PKP Energetyka, umacniając naszą niezależność energetyczną, czy chcą, aby wszystko było wyprzedane – powiedział minister Jacek Ozdoba.

Podzielić Orlen?

Podczas konferencji wiceministrowie przywołali słowa prof. Bogusława Grabowskiego, który w jednym z wywiadów powiedział, że Orlen należałoby podzielić. Grabowski, jak twierdzą Jacek Ozdoba i Andrzej Śliwka, związany jest ze środowiskiem opozycji.

– Jeżeli chodzi o Orlen, warto powiedzieć, jaką on rolę odgrywa dla bezpieczeństwa państwa. Jest to spółka, która według danych niezależnych jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw na świecie. Widzimy, że fuzja Orlenu Lotosu, PGNiG i Energi sprawiła, że udział Skarbu Państwa wzrósł z 27 do ponad 50 proc. – powiedział wiceminister Śliwka.

– Dzięki działalności Orlenu na stacjach mamy jedne z najniższych cen oleju napędowego i benzyny w Europie – dodał.

