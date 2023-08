Musk to „niewybrany urzędnik”. Miliarder ma ogromny wpływ na politykę

Urzędnicy federalni z Departamentu Obrony i innych agencji, którzy anonimowo rozmawiali z The New Yorker, twierdzą, że Elon Musk ma ogromny wpływ na decyzje rządu dotyczące kosmosu, Ukrainy, mediów społecznościowych i pojazdów elektrycznych. Według The New Yorker, Starlink Muska odegrał tak kluczową rolę w zapewnianiu łączności ukraińskim żołnierzom, że urzędnicy federalni starali się nie denerwować Muska, mając nadzieję, że nie narazi to komunikacji wojskowej w Ukrainie.

Ukraina polega na Musku

Według CNN, na polu bitwy wojska ukraińskie poradziły sobie z awarią Starlink pod koniec października 2022 r., częściowo dlatego, że Musk dostarczał sprzęt za darmo i szukał funduszy federalnych.

Awaria wywołała chaos wśród ukraińskich sił zbrojnych i urzędników obrony USA, którzy martwili się, że Musk może ponownie wyciągnąć wtyczkę, gdy zmieni się jego perspektywa. Według raportu Musk wahał się również nad pomysłem, że jego technologia będzie używana w wojnie, co mu nie odpowiadało.

Starlink w Ukrainie

Kilka dni po tym, jak Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie w lutym 2022 r., Musk SpaceX dostarczył Ukrainie satelity i terminale Starlink, co pomaga utrzymać dostęp do Internetu na Ukrainie, co ma kluczowe znaczenie dla żołnierzy w bitwie.

We wrześniu 2022 roku Musk zwrócił się do Pentagonu o sfinansowanie przedsięwzięć Starlink na Ukrainie, mówiąc, że sprzęt może kosztować 100 milionów dolarów do końca 2022 roku.

Poglądy Muska na Ukrainę również zdawały się zmieniać w październiku 2022 r., według The New Yorker, kiedy rozpoczął ankietę na Twitterze reklamującą plan pokojowy dla Ukrainy, który popchnął Kreml do dyskusji.

„Bieżący koszt SpaceX w celu umożliwienia i wsparcia Starlink na Ukrainie wynosi jak dotąd ~ 80 milionów dolarów. Nasze wsparcie dla Rosji wynosi 0 dolarów. Oczywiście jesteśmy za Ukrainą” — napisał Musk na Twitterze po sondażu. „Próba odzyskania Krymu spowoduje masową śmierć, prawdopodobnie porażkę i ryzyko wojny nuklearnej. To byłoby straszne dla Ukrainy i Ziemi”.

