Ile wyniesie 14. emerytura? Rząd zdecyduje

O godz. 11 rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów, na którym zapadnie decyzja o ostatecznej dacie rozpoczęcia wypłaty 14. emerytur, oraz ich wysokości.

Ile wyniesie 14. emerytura?

Podczas ostatniego spotkania z wyborcami w Paradyżu Jarosław Kaczyński przypomniał, że 14. emerytura jest od tego roku świadczeniem stałym, zdradził również, że w 2023 roku dodatek wyniesie 2200 zł netto. Pieniądze w tej kwocie otrzymają osoby, których regularne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych zostanie zastosowany mechanizm "złotówka za złotówkę".

– Czyli jak ktoś ma 3000 zł to dostanie 2100 zł i tak dalej. Chyba państwo tę zasadę rozumiecie. Od 5 tys. zł już tego po prostu nie ma, bo ci ludzie jakoś sobie już radę dadzą – wyjaśniał Kaczyński.

Kiedy wypłata 14. emerytur?

Przypomnijmy, że do tej pory 14. emerytura – jeszcze jako świadczenie jednorazowe – była równa wysokości emerytury minimalnej (w zeszłym roku było to 1338,44 zł brutto). Dodatek w pełnej kwocie trafiał do seniorów, których emerytura bądź renta nie przekraczała 2900 zł brutto, w przypadku pozostałych stosowano wspomnianą zasadę „złotówka za złotówkę”.

Wciąż nie jest znany konkretny termin wypłat świadczenia. Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił w miniony piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Gorlicach (woj. małopolskie) – Wkrótce już, we wrześniu na konta emerytów trafi 14. emerytura – powiedział szef rządu.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą wysokość i termin wypłaty „czternastek” jest co roku określany przez rozporządzenie Rady Ministrów do 31 października.

